В Минский метрополитен поставят 20 вагонов до конца года

Минский метрополитен ждет до конца 2025 года 20 новых вагонов от российского Метровагонмаша. На этот раз планируется, что они будут курсировать на второй линии столичной подземки.

Предприятие из подмосковных Мытищ входит в состав Трансмашхолдинга. Вместе со своими широкими компетенциями россияне применяют в том числе белорусские технологии и комплектующие. Это как станки из Минска, так и, например, интеллектуальные разработки.

Кирилл Липа, гендиректор АО "Трансмашхолдинг":

"До конца года мы должны поставить 20 вагонов метрополитену Минска. И как всегда успешно справимся с этой задачей. Вагоны метро - это самая лучшая, флагманская продукция нашего холдинга. Мы экспортируем ее не только в Беларусь, но и в метро Баку, Ташкента. Практически весь метрополитен этих городов сформирован составами, которые выпущены на Метровагонмаше".

В прошлом году, в соответствии с первым контрактом Трансмашхолдинг поставил в белорусскую столицу 28 вагонов. Они курсируют на третьей, Зеленолужской линии столичной подземки. Пульт управления в кабине машиниста дополнен сенсорными панелями и экранами. В салоне адаптивное освещение и эргономические сидения. Есть и другие бонусы.

Андрей Чураков, заместитель начальника электродепо "Могилевское" Минского метрополитена:

"Удобное кресло машиниста, в составе есть функция автоведения, участие машиниста минимальное. Состав сам разгоняется, сам тормозит. Реализованы также системы кондиционирования и обеззараживания воздуха в салонах вагонов".