В Минском метрополитене прокомментировали остановку поездов на Автозаводской линии
Автор:Редакция news.by
В Минске на Автозаводской линии метро было приостановлено движение поездов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена.
22 октября в 16:42 из-за неисправности устройств на станции метро "Фрунзенская" временно было остановлено движение поездов по Автозаводской линии.
Уже в 17:06 движение на линии было восстановлено. Сейчас производится диспетчерская регулировка поездов.
Минский метрополитен принес извинения пассажирам за доставленные неудобства.