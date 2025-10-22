Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

В Минском метрополитене прокомментировали остановку поездов на Автозаводской линии

В Минском метрополитене прокомментировали остановку поездов на Автозаводской линии

В Минске на Автозаводской линии метро было приостановлено движение поездов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского метрополитена.

22 октября в 16:42 из-за неисправности устройств на станции метро "Фрунзенская" временно было остановлено движение поездов по Автозаводской линии.

Уже в 17:06 движение на линии было восстановлено. Сейчас производится диспетчерская регулировка поездов.

Минский метрополитен принес извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Разделы:

Общество

Теги:

метроМинский метрополитен