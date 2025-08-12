3.72 BYN
В "Минсктрансе" заявили о приостановке выполнения рейсов из Минска в Вильнюс
Автор:Редакция news.by
С 14 августа "Минсктранс" на время прекратит выполнение рейсов по международному маршруту Минск - Вильнюс - Минск.
Приостановка касается автобусов, отправляющихся из Минска в 01:50, 10:20 и 12:00, а также из Вильнюса в 08:00, 17:30 и 18:00.
"Приостановка рейсов будет действовать до получения необходимых разрешительных документов", - говорится в сообщении.