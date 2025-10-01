3.65 BYN
3.01 BYN
3.54 BYN
В Молодечно накануне Дня учителя чествовали преподавателей Минской области
Лучших молодых специалистов и ветеранов Минской области накануне профессионального праздника чествовали на сцене в Молодечно за вклад в профессию, разработку новых образовательных систем и внедрение современных проектов.
Учителя физики, математики, истории, физкультуры - более 250 человек, которые преподают как в районных центрах, так и в небольших сельских школах.
"Каждый год к нам приходят молодые люди, которые продолжают традиции, учат подрастающее поколение. Я в этой сфере работаю 40 лет, моя педагогическая деятельность начиналась с пионерской вожатой. Я была очень рада, что в моей жизни встретились очень хорошие учителя. Те, кто меня учил в школе, те, кто потом учил, когда я пришла работать в школу молодым специалистом", - рассказала учитель истории и обществоведения Кухчицкой средней школы Клецкого района Данута Волосевич.
"Стараемся привить детям любовь к азам науки. Самая большая наша заслуга - победа на "100 идей для Беларуси" с нашим проектом "Производство водорода из отходов ООО "Беларуськалий". Сейчас этот проект будет номинироваться на республиканский конкурс инновационных проектов, вместе с фондом мы написали бизнес-план", - отметил учитель биологии и химии Грицкевичской средней школы Несвижского района Андрей Радоман.
Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:
"В рамках цифровых показателей мы не имеем сегодня областного центра, где сконцентрированы лучшие учреждения образования, так как у нас ровная система образования. Мы ежегодно прирастаем новыми объектами образования - в 2025 году открыли двери 3 новые общеобразовательные школы, в которых уже в течение месяца учатся ребята".
Также в программе предусмотрен просмотр фильма "Классная", одной из самых обсуждаемых премьер сентября. С праздником гостей поздравили режиссер и актриса кинофильма.