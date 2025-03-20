В Москве проходит форум "Евразия - территория традиционных ценностей". О чем говорят эксперты?

Что такое культурный код Евразии? Как историческая правда побеждает вымыслы? Эти и многие другие вопросы обсуждали в Москве на международном общественно-деловом форуме "Евразия - территория традиционных ценностей".

Участники форума - представители экспертного сообщества России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Грузии, Сербии и других стран.

Почему сегодня особенно важно сохранять национальные ценности? Изучили мнения экспертов.

Форум "Евразия - территория традиционных ценностей" - это площадка для политиков, ученых, историков, известных режиссеров и журналистов. В этом году он собрал около 1 тыс. участников из стран постсоветского пространства. Главная идея - обменяться опытом, услышать друг друга, а главное, выработать единую стратегию сотрудничества.

О том, что вместе мы сила, говорят переполненные залы. Здесь собрались единомышленники, чья позиция не разрушать, а созидать.

Не господствовать, а уважать традиции и культуры других стран. Выстраивать взаимовыгодные торговые цепочки, при этом оставляя здоровую конкуренцию. Это очень важно сегодня, когда мировая геополитика меняется на глазах, и все больше стран выступают за многополярность.

Артем Туров, депутат Госдумы России, зампредседателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

"Нам, конечно, очень важно сохранить отношения в экономической сфере, гуманитарной, в сфере цивилизованного подхода к ценностям, которые, к сожалению, на Западе утратили свое значение. И как раз такой форум показывает свою актуальность. Сюда приехало очень много гражданских активистов, национальных некоммерческих организаций, которые хотят работать на этом пространстве, обмениваться опытом и вместе строить общее будущее".

Евразия - это 70 % населения планеты, огромный рынок и большие возможности. Парадигмы меняются. И сегодня уже не выгодно, а временами даже рискованно торговать только со странами Запада и Европы. Есть огромные рынки БРИКС, Центральной Азии и России. На наших глазах выстраивается совершенно новая система торговли.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России:

"Сейчас важно синхронизировать наши усилия для того, чтобы выстраивать как логистику, так и производства, с кооперацией непосредственно в странах Евразии. И в этом плане у России и Беларуси уже давний опыт есть, уже есть наработки. И теперь мы должны наши продукты интегрировать на рынок Большой Евразии, как Китай, так и Юго-Восточной Азии, Южной Азии в виде Индии, это огромный рынок. И теперь и они хотят сотрудничать, понимая все риски прошлой модели взаимодействия, когда они ориентировались на Запад. А теперь на Западе вас могут обложить всевозможными пошлинами, санкциями, даже если ты ничего абсолютно для этого не делал. Так что сейчас, действительно, важно выстроить новые связи сотрудничества".

На форуме обсуждали и культурный код Евразии. По словам культового режиссера Эмира Кустурицы, который и в своих фильмах, и в своей музыке, пропагандирует свое, национальное, будущее за теми, кто знает свои корни. Кстати, в пример привел Беларусь, в которой не раз бывал.

Эмир Кустурица, режиссер:

"Если у вас традиционные ценности сохраняются, у вас будет будущее. Очень важно, что ваш Президент думает о том, как будет в будущем. Будущее у того, у кого своя культура и религия. Правильно - это держаться своих корней".

Эмир Кустурица, режиссер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11b45c69-4a92-456f-b3ce-df1ce2676684/conversions/bd97d9b8-5eb1-4301-b90f-1d958cdccc8c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11b45c69-4a92-456f-b3ce-df1ce2676684/conversions/bd97d9b8-5eb1-4301-b90f-1d958cdccc8c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11b45c69-4a92-456f-b3ce-df1ce2676684/conversions/bd97d9b8-5eb1-4301-b90f-1d958cdccc8c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/11b45c69-4a92-456f-b3ce-df1ce2676684/conversions/bd97d9b8-5eb1-4301-b90f-1d958cdccc8c-xl-___webp_1920.webp 1920w Эмир Кустурица, режиссер

В год 80-летия Великой Победы одна из ключевых тем форума - сохранение истории о Великой Отечественной войне. К сожалению, в Европе ее сегодня активно переписывают, белое становится черным, появляются новые смыслы и новые учебники истории, где нет места ни для Советского Союза, ни для советского солдата. Поэтому патриотическим ответом на фейки и давление Запада может быть только правда.

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы России, руководитель оргкомитета общественно-патриотического движения "Победа 9/45":

"Во многом мы учимся у наших белорусских друзей тем практикам, урокам патриотизма, тем мероприятиям, которые проводятся. Учимся многому у Александра Григорьевича, потому что действительно, сохраняет и на первый план выдвигает тему Великой Победы. Потому что это культурный код ДНК, который связывает не только Россию и Беларусь, он связывает нас со всеми странами постсоветского пространства, он связывает нас с рядом европейских государств. Это важно, это значимо".