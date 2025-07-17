В Музее истории Великой Отечественной войны наградили правоохранителей

Государственные награды торжественно вручили правоохранителям в Музее Великой Отечественной войны. Место для торжества выбрано неслучайно: в год 80-летия Победы ритуал провели в зале Победы. Отмечены те, кто прослужил не один десяток лет.

Незабываемый момент с героями дня разделили их семьи, которые всегда рядом. Участие в церемонии принял и глава ведомства Иван Кубраков.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Именно руководители территориальных органов внутренних дел - это те люди, которые обеспечивают безопасность населения. К ним приходят граждане с любыми проблемами. Приходят за советом, оказать помощь. И я всегда требую подходить по-человечески. И сегодня у нас это получается. Потому что очень много слов благодарности приходит в адрес сотрудников органов внутренних дел".