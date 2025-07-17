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В Музее истории Великой Отечественной войны наградили правоохранителей
Государственные награды торжественно вручили правоохранителям в Музее Великой Отечественной войны. Место для торжества выбрано неслучайно: в год 80-летия Победы ритуал провели в зале Победы. Отмечены те, кто прослужил не один десяток лет.
Незабываемый момент с героями дня разделили их семьи, которые всегда рядом. Участие в церемонии принял и глава ведомства Иван Кубраков.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Именно руководители территориальных органов внутренних дел - это те люди, которые обеспечивают безопасность населения. К ним приходят граждане с любыми проблемами. Приходят за советом, оказать помощь. И я всегда требую подходить по-человечески. И сегодня у нас это получается. Потому что очень много слов благодарности приходит в адрес сотрудников органов внутренних дел".
Формат церемонии в этот раз изменили на более семейный. В ряду с отцами за наградами шагали и их сыновья. Ребята для торжества также разучили строевой шаг.