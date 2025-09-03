В МВД предупреждают о фейковой рассылке в учреждения образования

Лист с текстом со штампом: фейк. Скриншот видео МВД news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f747d9b-b7af-4ab0-b13f-66e1c79a6386/conversions/9f6d6b9f-1be6-4d6c-a855-4aae9519d373-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f747d9b-b7af-4ab0-b13f-66e1c79a6386/conversions/9f6d6b9f-1be6-4d6c-a855-4aae9519d373-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f747d9b-b7af-4ab0-b13f-66e1c79a6386/conversions/9f6d6b9f-1be6-4d6c-a855-4aae9519d373-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0f747d9b-b7af-4ab0-b13f-66e1c79a6386/conversions/9f6d6b9f-1be6-4d6c-a855-4aae9519d373-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня на электронные почтовые ящики различных учреждений образования нашей страны поступили письма от имени министра внутренних дел. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.

"МВД официально заявляет: указанные сообщения являются фейковыми. Они направлены на дискредитацию органов власти и создание паники в обществе. Случаев сексуального насилия и эксплуатации детей со стороны военнослужащих не зафиксировано. Доверяйте только проверенной информации из официальных источников. Обстановка в республике спокойная и находится под контролем милиции", - подчеркнули в правоохранительном ведомстве.

В МВД напомнили, что скачивание и активизация подозрительных вложений от неизвестных отправителей, переход по сомнительным ссылкам могут привести к утрате доступа к аккаунтам пользователей, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.