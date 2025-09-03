3.69 BYN
В МВД предупреждают о фейковой рассылке в учреждения образования
Сегодня на электронные почтовые ящики различных учреждений образования нашей страны поступили письма от имени министра внутренних дел. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на Министерство внутренних дел.
"МВД официально заявляет: указанные сообщения являются фейковыми. Они направлены на дискредитацию органов власти и создание паники в обществе. Случаев сексуального насилия и эксплуатации детей со стороны военнослужащих не зафиксировано. Доверяйте только проверенной информации из официальных источников. Обстановка в республике спокойная и находится под контролем милиции", - подчеркнули в правоохранительном ведомстве.
В МВД напомнили, что скачивание и активизация подозрительных вложений от неизвестных отправителей, переход по сомнительным ссылкам могут привести к утрате доступа к аккаунтам пользователей, установке вредоносного программного обеспечения или компрометации персональных данных.
Также правоохранители предупредили, что за опубликование и распространение информации, не соответствующей действительности, а также за порождение паники и разжигание межнациональной вражды предусмотрена уголовная ответственность.