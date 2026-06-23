В Национальный художественный музей Беларуси возвращаются шедевры, вывезенные нацистами в годы войны

Эхо Великой Отечественной до сих пор прокатывается по фондам музеев Беларуси. Национальный художественный был разграблен в первые месяцы войны. Сегодня в его фондах хранится около 500 шедевров с многострадальной историей.

В июне 1941-го, когда Минск задыхался от пожаров и рушился под первыми бомбежками, здание Государственной картинной галереи чудом уцелело. Стены выстояли, но спасением это не стало.

Музейные экспонаты экстренно готовили к эвакуации, но спасти не смогли, не успели. Оккупанты прекрасно понимали, какая колоссальная ценность заперта внутри. Музейный храм цинично превратили в казарму для немецкой дивизии. Шедевры, которые должны были покорять целые поколения, стали трофеями.

табличка с надписью "вернутыя шэдэўры" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c333329-250e-4958-b25e-1c386ff761e9/conversions/e6ed1faf-f551-410a-8734-5ceb44b0cf01-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c333329-250e-4958-b25e-1c386ff761e9/conversions/e6ed1faf-f551-410a-8734-5ceb44b0cf01-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c333329-250e-4958-b25e-1c386ff761e9/conversions/e6ed1faf-f551-410a-8734-5ceb44b0cf01-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c333329-250e-4958-b25e-1c386ff761e9/conversions/e6ed1faf-f551-410a-8734-5ceb44b0cf01-xl-___webp_1920.webp 1920w

Солдаты вермахта безжалостно растаскивали картины, чтобы украсить интерьеры своих офицерских клубов, комендатур и казино. Из 3 тыс. уникальных экспонатов довоенного фонда нацисты не оставили практически ничего.

Белорусскую сокровищницу разграбили буквально за 3 месяца. Фашисты нападали на фонды галереи сначала бездумно. За белорусские сокровища конкурировали вице-фюрер Германии Геринг и рейхсфюрер СС Гиммлер. Разграбление галереи напоминало хаотичную дележку. Кому же достанется больше?

Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник отдела Национального художественного музея Беларуси:

"Сразу же когда Минск был оккупирован, в Минске появился представитель фюрера по имени Ганс Пассе, который занимался личным музеем фюрера в его родном городе. И, в принципе, здесь столкнулись интересы нескольких фашистских группировок. Они уже воевали за те ценности между собой, которые находились в Минском музее. Минский музей был богатейший. В переписке вермахта говорилось о том, что здесь находились произведения искусства, ценности художественные на миллионы".

Любовь Сысоева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0a6e252-e46f-4247-a654-adbdc20e23b8/conversions/b72dfafa-10bb-4b82-8119-4067ec958e34-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0a6e252-e46f-4247-a654-adbdc20e23b8/conversions/b72dfafa-10bb-4b82-8119-4067ec958e34-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0a6e252-e46f-4247-a654-adbdc20e23b8/conversions/b72dfafa-10bb-4b82-8119-4067ec958e34-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0a6e252-e46f-4247-a654-adbdc20e23b8/conversions/b72dfafa-10bb-4b82-8119-4067ec958e34-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня почетное место в музейном пространстве занимает скульптура "Меркурий со свирелью". Легенда этого экспоната писалась тоже в военное время. Нацистские захватчики оказались бессильны перед масштабом искусства.

Непосильной задачей для фашистов стал знаменитый мраморный Меркурий, приписываемый авторству датского скульптора. Шедевр, прибывший в столицу БССР из Гомеля накануне войны остался невредимым исключительно благодаря своему неподъемному весу.

Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

"Когда наши войска вошли в Минск, и когда сотрудники галереи пришли в здание, они увидели именно эту скульптуру, стоящую одиноко среди полной разрухи, которая там царила. Она уцелела просто чудом и является символом скульптуры, которая пережила в Минске оккупацию и войну. Эта скульптура, как и три скульптуры, художника Александр Грубе тоже гигантские, огромные деревянные скульптуры, вырезанные из лип Александровского сквера, там тоже лежали. Все же остальные произведения, в основном, конечно, гипсовые скульптуры, сбрасывались из окон третьего этажа и разбивались вдребезги или просто расстреливались автоматными очередями".

Надежда Усова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bb73801-1d83-4a97-afe1-51a04a5ce5f2/conversions/a78ce215-934b-4bf3-b2b3-8808d5d51c32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bb73801-1d83-4a97-afe1-51a04a5ce5f2/conversions/a78ce215-934b-4bf3-b2b3-8808d5d51c32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bb73801-1d83-4a97-afe1-51a04a5ce5f2/conversions/a78ce215-934b-4bf3-b2b3-8808d5d51c32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0bb73801-1d83-4a97-afe1-51a04a5ce5f2/conversions/a78ce215-934b-4bf3-b2b3-8808d5d51c32-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нарушали мирской закон и Божий. В военное лихолетье фашисты вывезли из минской галереи сотни икон. После Великой Отечественной войны сотрудники музея не досчитались 60 святынь XVI–XVIII веков.

Самый старинный вернувшийся домой экспонат датирован концом XV - началом XVI века - это икона "Богоматерь с Младенцем".

"Их же перевозили, когда Минск был уже оккупирован. И часть была вывезена в 43-м году, и часть была вывезена в 44-м году. Потом они уже и по Германии, вначале в Хёхштадт, потом в Мюнхен, потом уже в СССР. Не сразу все иконы ехали в Минск, и не сразу все произведения ехали в Минск, что-то к нам возвращалось через Павловск, через Новгород, даже через Гродно. Эти иконы, конечно же, прошли долгий путь, тяжелый путь", - рассказала ведущий научный сотрудник отдела Национального художественного музея Беларуси Любовь Сысоева.

В 1944 году уже было понятно, что конец войны близок. Тогда завоеватели быстро эвакуировали награбленное. Составили специальные описи и стали вывозить белорусские полотна из Минска. Для этого было отправлено 4 вагона с шедеврами в Баварию.

Елена Карпенко, завотделом Национального художественного музея Беларуси:

"Из четырех вагонов до Хохштадта дошло только три. Один вагон где-то потерялся по дороге, куда-то исчез. Но вот эти произведения из трех дошедших до Хохштадта вагонов оказались в замке в Баварии. И в 1945 году город Хохштадт был захвачен американскими войсками. Они нашли эти произведения в замке и отправили их в Мюнхен, где к тому времени уже был образован такой сборный пункт по учету, обнаружению и упорядочению всех произведений искусства, найденных на территории Германии".

Елена Карпенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb8151e5-e868-4d40-8674-b18e8e832660/conversions/23efbbe9-b41c-467e-a290-4a52460e05d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb8151e5-e868-4d40-8674-b18e8e832660/conversions/23efbbe9-b41c-467e-a290-4a52460e05d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb8151e5-e868-4d40-8674-b18e8e832660/conversions/23efbbe9-b41c-467e-a290-4a52460e05d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fb8151e5-e868-4d40-8674-b18e8e832660/conversions/23efbbe9-b41c-467e-a290-4a52460e05d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 1944 году правительство инициировало масштабный розыск. Елена Аладова, тогда еще исполняющая обязанности директора галереи, и московский ученый Николай Машковцев совершили архивный подвиг: по крупицам из старых каталогов, воспоминаний коллег они составили опись похищенных сокровищ на 89 страниц.