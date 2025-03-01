В Пинском районе из-за опрокидывания трактора погиб водитель

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В Пинском районе после опрокидывания трактора погиб водитель транспортного средства. Об этом рассказали в УГАИ УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, 1 марта около 22:00 46-летний пинчанин, управляя трактором "МТЗ", двигался по территории личного подсобного хозяйства "Шидловец" вблизи деревни Тобулки Пинского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание личного трактора.

В результате инцидента водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Следствием будет дана правовая оценка.