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В Пинском районе из-за опрокидывания трактора погиб водитель
В Пинском районе после опрокидывания трактора погиб водитель транспортного средства. Об этом рассказали в УГАИ УВД Брестского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
По предварительной информации, 1 марта около 22:00 46-летний пинчанин, управляя трактором "МТЗ", двигался по территории личного подсобного хозяйства "Шидловец" вблизи деревни Тобулки Пинского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание личного трактора.
В результате инцидента водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Следствием будет дана правовая оценка.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что любое игнорирование ПДД и беспечность на дорогах может привести к травмированию и гибели в результате ДТП. Предупредить беду может только ответственное отношение к безопасности на дороге и, конечно, неукоснительное соблюдение установленных правил.