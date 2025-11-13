В пограничной службе Эстонии прокомментировали заявление премьер-министра Литвы

Корреспонденты "Первого информационного" связались с Департаментом полиции и погранохраны Эстонии и уточнили, как там относятся к заявлению премьер-министра Литвы Инги Ругинене.

Напомним, она заявила, что в случае продолжения противостояния закрыть границы с Беларусью готовы также Латвия и Эстония.

В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии отметили, что у них нет такой информации.

Также корреспонденты попросили прокомментировать фразу об общей границе Эстонии и Беларуси.