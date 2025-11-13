3.67 BYN
В пограничной службе Эстонии прокомментировали заявление премьер-министра Литвы
Автор:Редакция news.by
Корреспонденты "Первого информационного" связались с Департаментом полиции и погранохраны Эстонии и уточнили, как там относятся к заявлению премьер-министра Литвы Инги Ругинене.
Напомним, она заявила, что в случае продолжения противостояния закрыть границы с Беларусью готовы также Латвия и Эстония.
В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии отметили, что у них нет такой информации.
Также корреспонденты попросили прокомментировать фразу об общей границе Эстонии и Беларуси.
"Эстонская граница с Беларусью - у нас нет такой границы", - ответили там.