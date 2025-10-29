3.70 BYN
Ведущие российские мастера провели стажировку для молодых белорусских реставраторов
Автор:Наталья Бордиловская
Повышение квалификации и получение ценного профессионального опыта - с таким багажом из Санкт-Петербурга вернулись специалисты Национального художественного музея Беларуси.
10 дней наши молодые реставраторы провели в Государственном Русском музее, во время практических семинаров получили возможность стажировок у ведущих российских мастеров. В результате получили новые знания и сертификаты (подробности в видео).