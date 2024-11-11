В проекте "Диспозиция" рассказали про топ-5 событий в военной сфере Беларуси в 2024 году

Бессмысленной войны простые люди не хотят, особенно те, кто помнит страшные страницы истории. Беларусь помнит и знает цену миру. И сейчас вновь нас пытаются сломить, но белорусская армия готова к вызовам и угрозам.

Сегодня в прицеле топ-5 событий и явлений в армейской области. Все связаны с Беларусью в 2024 году. В наши дни практически все новости про безопасность. А потому некоторые позиции будут обобщенными. Начнем с фундамента. Итак, 5-е место - это не только утверждение, но и реализация на практике Концепции национальной безопасности и Военной доктрины. В стратегических документах четко дали понять, что произойдет, если на нас будут не только лаять.

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"Выстроили, сформулировали те меры, которые будет принимать государство при возникновении вызовов и угроз. Мы четко сформулировали, что должны делать госорганы. В рамках реагирования на угрозы безопасности нашей страны мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия. Появилась новая глава, где мы четко определяем свои союзнические обязательства".

Кстати, концепцию и доктрину утвердило Всебелорусское народное собрание. На форуме Президент Лукашенко обрисовал обстановку, в которой страна строит защитные конструкции.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси (24.04.2024 г.):

"Понятно одно: нас очень хотят втянуть в войну. Как никто другой и я как Главнокомандующий, и наши военные, спецслужбы это видим. Пока они нас провоцируют, роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру, вооружение. Я уже говорил, что мы по другую сторону границы строим мирную жизнь. Стены не возводим, окопы не роем. Но наше миролюбие - не пацифизм. Я попрошу не путать. Мы должны быть сильными, чтобы никто не посмел поставить нас на колени, как было часто в нашей истории".

Исходя из ситуации и действовали. В результате 4-е место нашей табели о рангах - учения и проверки. Проводили их, к слову, и с партнерами по ОДКБ, и с коллегами из Китая, с территориалами, ополченцами. Отметились также рекордами.

К примеру, впервые до штатов военного времени были доукомплектованы одновременно две бригады: зенитная ракетная и механизированная. Впервые в 2024-м белорусские подразделения приняли участие в учениях с нестратегическими ядерными силами. Это, пожалуй, вообще тянет на первую строчку, но все же военный атом появился у нас в 2023 году и тогда же занял вершину топ-листа по версии "Диспозиции".

Перемещаемся к нынешней бронзовой строчке. Граница. Военные усиливают ее на южных и западных рубежах не первый год, но никогда ранее не имели дело со столь запредельным количеством провокаций. Особенно касательно беспилотников. Какие только не сбивали. Вообще когда-нибудь напишут, наверное, общемировое армейское наставление, основанное на белорусском опыте, о том, как оставаться в тисках войны, не пропуская удары уже на ленточке. А ведь здесь стоят в том числе срочники. И по-белорусски так, с некоторой даже долей "абыякавасці" посматривают в сторону действительно полчищ на той стороне. Но на самом деле за всем этим огромный труд и любовь к родине.

Защищаться в армии есть чем. Об этом свидетельствует вторая строчка нашего топа - это перевооружение. Здесь продолжились революционные изменения. Новинками не любуются. Это касается всех звеньев армейского организма. "Искандер", С-400 уже полностью освоены. "Полонез" в войсках уверенно бьет на 300 км. В соединения и части поступают комплексы РЭБ, разведки и автоматизации, позволяющие в онлайн-режиме получать сведения о противнике. Совсем недавно в страну прибыла очередная партия ЗРК "Тор", и в этом же году ракетчики впервые отработали уничтожение целей из этого комплекса в движении. Отдельно стоит вопрос оснащения опять же дронами. Это зона контроля главы государства, который в 2024 году проинспектировал потенциал отрасли.

Что же на первом месте? Ответ во многом дала спецоперация в Украине. В "незалежной" ни Leopard, ни Abrams, ни F-16 или ATACMS не изменили кардинально ход боевых действий. Главенствует на поле боя по-прежнему человек. И потому на высшей строке рейтинга находятся компетенции, тактика, стойкость. Никогда раньше от солдат и офицеров не требовалось столько навыков, как сейчас. Что касается тактики, она совершенствовалась круглый год. Подразделения активно осваивают действия в укрепрайонах. Бойцы работают двойками, орудия - поодиночно. Танкисты все чаще стреляют с закрытых позиций по принципу гаубиц. Если в 2024 году совершались марши, то комбинированные, с форсированием, на дальние дистанции, если формировались группировки, то разнородные, скрытно, под конкретную задачу.