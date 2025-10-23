В школах Беларуси проходит очередной этап информационно-образовательного проекта "ШАГ"

"Мы должны сегодня больше говорить об основных этапах развития страны, об Основном законе для того, чтобы молодежь уважительно относилась к этому, чтобы она чтила, чтобы она понимала, как строится сегодня управление в нашей стране, уважительно относилась к этим процессам. Совсем немного времени осталось, когда они начнут делать первые шаги. И совсем скоро мы увидим их в том числе людей голосующих и принимающих решения в нашей стране. Поэтому очень важно, чтобы они осознанно приходили на выборы, чтобы они осознанно делали выбор, чтобы они понимали важность каждого голоса, который сегодня мы ждем прежде всего от них. Их ответственность за будущее страны, об этом надо говорить уже сегодня"