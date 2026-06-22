В Жодино у монумента в честь матери-патриотки сотни горожан склонили головы

Нет ни одной белорусской семьи, которую не затронула бы война. Для защиты Родины от безжалостного врага матери отпускали своих сыновей. И вот сегодня, 22 июня, благодарные потомки несли цветы к монументу матери-патриотки. Пятеро сыновей Анастасии Куприяновой героически погибли на войне.

В унисон со всей страной сегодня Жодино погрузился в минуту молчания. Ветераны труда, молодежь, руководство города и Минской области - поколения связаны общей героической памятью. В этой пронзительной тишине - наша боль и гордость за народ-победитель. Метроном отсчитывает секунды, отзываясь в сердце каждого.

Наследники мира и Великой Победы устремляются к подножию легендарного монумента в честь матери-патриотки Анастасии Куприяновой. Шесть бронзовых фигур застыли в пронзительном сюжете: мама провожает пятерых сыновей на фронт. Домой они уже не вернутся.

Факт Младший - Герой Советского Союза Петр Куприянов - повторил подвиг Александра Матросова и закрыл собой амбразуру вражеского дзота.

В камне и металле авторам удалось передать не просто трагедию одной жодинской семьи, потерявшей на дорогах войны всех детей, но и великий жертвенный подвиг всех советских матерей.