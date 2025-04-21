"Важно отмечать лидеров". Лауреатов областной премии "Человек года" чествовали в Витебске

На сцене Летнего амфитеатра подвели итоги областной премии "Человек года Витебщины".

В 6-тысячном зале аплодисменты звучали в адрес руководителей предприятий, механизаторов, агрономов, специалистов строительной отрасли, педагогов и медиков.

По итогам 2024-го в Витебской области появились более 400 новых предприятий и производств. Планы на этот год - реализовать еще 16 инвестпроектов и создать без малого 500 рабочих мест. Самое пристальное внимание инновационной продукции, в Витебской области ее выпускает каждое третье предприятие.

Экспортная карта витебских производителей более 80 государств. За минувший год внешний торговый оборот с Россией увеличился в 2,5 раза. Активно осваивают рынки стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

"Действительно важно отмечать лидеров, чтобы у них было вдохновение на еще большие результаты. А те, кто чуть-чуть не успел догнать их в этом году, стремились и пытались обогнать следующего".

В числе лауреатов и представители АПК. На севере страны продолжается модернизация сельскохозяйственной отрасли. К агросезону-2025 хозяйство получили более 400 единиц современной техники. Внедряют новые подходы, чтобы полностью обеспечить страну качественной продукцией.

Александр Фирсин, директор агрокомбината "Юбилейный":

"Важно - это команда, и команда грамотная. Специалисты, которые делают дело, люди и, конечно, дисциплина".

"Вместе мы сила. Мы любим свою землю, свою республику, свое производство и гордимся", - отметила Марина Алейникова, главный технолог Толочинского консервного завода.