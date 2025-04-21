Вчера школьники, сегодня партизаны - как возникла молодежная подпольная организация "Юные мстители"

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Герой Советского Союза Ефросинья Зенькова. С ней Илья Езовитов и Аркадий Барбашов. После войны их осталось только трое. Они члены молодежной подпольной организации "Юные мстители", которая действовала в городском поселке Оболь в Витебской области.

"Обольское подполье такое же яркое и эффективное, как молодая гвардия. Мы можем ставить их на одну параллель, на одни весы", - сказал историк спецслужб Александр Кислицкий.

Они все жили по-соседству в Оболи или близлежащих деревнях - Ушалы, Зуи, Мастище. Многие были одноклассниками, родственниками, друзьями.

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"Деятельность подпольщиков на территории таких небольших населенных пунктов, как Оболь, была крайне важна, потому что она дарила ту самую надежду на скорое освобождение. Это был, в конце концов, канал доведения информации до этого населения о реальном положении на фронтах Великой Отечественной войны", - отметил замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

Первоначально вчерашние школьники действовали самостоятельно. Собирали оружие, наблюдали за немецким гарнизоном, тайком на чердаке дома "ловили Москву" и записывали сводки Совинформбюро, переписывали их на листках школьных тетрадей, расклеивали по окрестностям, прятали окруженцев, спасали раненых.

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Впервые о подпольной молодежной организации в Оболе стало известно через 10 лет после победы. В 1955 году корреспондент газеты "Чырвоная змена" Владимир Хазанский на одной из конференций встретился с Борисом Маркияновым, который рассказал ему историю о Зине Портновой. Так появилась статья "Где-то под Витебском", после которой уже союзные издания подхватили тему белорусской молодой гвардии.

В декабре 1957 года в газете "Правда" вышла статья под названием "Их подвиги бессмертны" корреспондента Ивана Новикова. В этот период он как раз изучал тему Минского подполья. Итогом работы стала книга "Руины стреляют в упор". История молодых подпольщиков из Оболи не могла пройти мимо фронтовика, разведчика, участника Сталинградской битвы. К тому же еще в 1946 году вышел роман Александра Фадеева "Молодая гвардия". Об истории белорусской молодой гвардии практически никто в Союзе не знал.

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"Организация состояла, по сути своей, из подростков. То количество диверсионных актов, которые они совершили, то количество и важность информации, которая ими была передана в Центр, позволяет ее отнести к серьезной структуре сопротивления", - подчеркнул замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор Геннадий Краско.

Историю молодежной подпольной организации раскрыл бывший комиссар отряда имени Ворошилова партизанской бригады имени Ленина Борис Маркиянов. В его воспоминаниях изложена хронология подполья от создания до провала. Ведь именно он стал ключевым звеном в развитии подпольной группы.

Геннадий Краско, замначальника Академии национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук, профессор:

"Если мы говорим о подполье, как и о партизанском движении, то надо понимать, что, конечно, был руководящий центр, партийные органы, органы государственной безопасности, внутренних дел, которые вносили свой вклад в организацию, в координацию этой деятельности. Но все-таки ключевым аспектом, который необходимо отметить, является то, что сопротивление, борьба с захватчиками на территории Беларуси носила всенародный характер".

В первых числах января 1942 года Борис Маркиянов пришел в деревню Ушалы. Цель визита - знакомство с молодыми людьми, которые как могли противостояли нацистам. Свою встречу он описал так:

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Встреча стала решающей. Девушка сообщила комиссару, что на примете есть несколько молодых людей, ответственных, бесстрашных, готовых на выполнение любого задания.

Официально Обольское подполье начало действовать 8 января 1942 года. Руководителем организации назначили Ефросинью, или как ее все называли, Фрузу Зенькову. Она была одной из самых старших, хотя за месяц до создания организации ей исполнилось всего 18 лет. Остальным юным мстителям было от 15 до 17 лет. Некоторые так и не успели закончить школу.

После того, как юных подпольщиков стали курировать и направлять вышестоящие подпольные организации, количество "Юных мстителей" с нескольких человек выросло до нескольких десятков. Подростков обучали основным навыкам конспирации, они начали действовать по заданию партизан - доставали боеприпасы, наблюдали за гарнизоном, добывали разведданные.