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Велодорожки, подвесные качели и лежаки. Как выглядит обновленный Севастопольский парк
Автор:Редакция news.by
В Минске особое внимание уделяется благоустройству зон отдыха. За последние три года жителям презентовали 63 эколокации.
Одна из самых живописных - Севастопольский парк. Здесь есть зона для занятий спортом с пешими и велодорожками, установлены познавательные таблички о местных обитателях фауны, есть подвесные качели и лежаки. Плюс минчане и горсти города могут заниматься воркаутом, поиграть в стритбол или футбол и даже в шахматы.
Общая площадь Севастопольского парка более 70 га. Зона отдыха в его северной части вошла в список лучших локаций, которые были созданы ко Дню Республики в 2023-м.