Велодорожки, подвесные качели и лежаки. Как выглядит обновленный Севастопольский парк

Одна из самых живописных - Севастопольский парк. Здесь есть зона для занятий спортом с пешими и велодорожками, установлены познавательные таблички о местных обитателях фауны, есть подвесные качели и лежаки. Плюс минчане и горсти города могут заниматься воркаутом, поиграть в стритбол или футбол и даже в шахматы.