Вера Костенко раскрыла тайну успеха Александра Лукашенко

Главным козырем Президента Беларуси Александра Лукашенко является его умение говорить с самыми разными категориями людей. Своими воспоминаниями о главе государства, его первых управленческих шагах в фильме "Начало начал: воспоминания Веры Костенко" поделилась идеолог, заслуженный ветеран труда, экс-первый секретарь Шкловского райкома партии.

В 2025 году уважаемой жительнице Могилевщины исполнилось 90 лет. В ее жизни было и военное детство, и 50 лет трудового стажа. Пройден большой жизненный путь, накоплен огромный опыт.

Становление белорусской государственности проходило на глазах Веры Костенко.

Именно она собеседовала с Александром Лукашенко - педагогом, как руководителем совхоза "Городец", отправляла в Москву на встречу с руководителем СССР Михаилом Горбачевым. И именно ее подпись была обязательной при зачислении Александра Лукашенко на службу в армию.

Вера Костенко и сегодня следит за работой Президента.

"У него есть один великий козырь, очень великий. И он его всю жизнь держит при себе. И этот козырь - слово. Ведь ничем не заменишь, где бы он ни был, скажем, в крестьянских кругах, с военнослужащими, а особенно с журналистами, как он умеет со всеми категориями говорить. Этого умения недостает многим руководителям. Но чтобы это иметь, нужен колоссальный багаж знаний, надо смелость. Да еще учитывая, что должность такая, такая "рамочность". Потому что ты не просто беседуешь, ты вычерчиваешь различные государственные направления, характеризуешь страну, даешь экскурс, как идти дальше. Вот это дар у него", - сказала Вера Костенко.

"Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести", - процитировала она известные строки поэта Вадима Шефнера.

Фильм | Начало начал: воспоминания Веры Костенко Живая легенда Могилевщины: Вера Костенко раскрывает тайны становления Лукашенко. Большой эксклюзив "Первого информационного". Воспоминания Веры Костенко об Александре Лукашенко! Легенда Приднепровского края, первый секретарь райкома партии Шкловского района, ударница труда, идеолог. Видела первые управленческие шаги будущего Президента. В этом году самой известной и уважаемой жительнице Могилёвщины исполнилось 90 лет! Военное детство, 50 лет трудового стажа, почётный ветеран труда, большой жизненный путь и огромный опыт! Становление белорусской государственности проходило на ее глазах. Собеседовала Александра Лукашенко - педагога, как руководителя совхоза "Городец", отправляла в Москву на встречу с Горбачевым. Ее подпись была обязательной при зачислении Александра Лукашенко на службу в армию! - Как сегодня Вера Костенко следит за работой Президента Александра Лукашенко? 17.05.2025 10:40

Вера Костенко вспоминает, как Александр Лукашенко, работая в свое время в обществе "Знание", допоздна в библиотеке изучал политическую литературу. "По вечерам шел, забирал детей (Диму и Виктора) и усаживал их за стол. Они листали журналы, а он работал. Я приезжаю поздно. Машину ставит водитель. И горит свет. Захожу, а это Александр Григорьевич работает с политической литературой. Это был статный, работящий человек, красивой мужской стати", - отметила она.

Одна из встреч с будущим Президентом была связана с его желанием пойти офицером в армию. "Он поступил уже в сельскохозяйственную академию, работал у нас в колхозе "Ударник", надо была моя подпись. Военком требовал, потому что он хочет пойти офицером, а было всего 5 мест. Вы прошли, говорю, комиссию. "Да, прошел". 5 человек всего. Я подписала документы и говорю: "Вы навсегда уже или побудете?" А он говорит: "Я же еще в академии учусь". Я говорю: "Мне жаль вас как специалиста. Вы там очень хорошо приглянулись народу, мы вас послали в колхоз с таким названием "Ударник". Мы бы хотели, чтобы вы у нас тут. Но страна требует, вы туда подходите, у вас желание… Я подпишу".

Вера Костенко рассказала, что порой Александр Лукашенко проявлял и весьма суровый нрав. "В работе каждый день встречались. Он, бывало, придет, как разъярится, как начнет указывать", - вспоминает она.