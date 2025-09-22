Ветер, облачность, дожди: к Беларуси приближаются первые осенние заморозки

В Беларуси наступило резкое осеннее похолодание. На страну обрушилось полярное вторжение, температура понизилась практически на 10 градусов. Дискомфорта добавил и северный ветер. Синоптики прогнозируют в ближайшие дни заморозки.

Марина Лукша, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии:

"Фронтальный раздел, который сегодня определяет погоду в северо-западных регионах Беларуси, продолжит смещаться в юго-восточном направлении и принесет с собой дожди в большинство районов страны, а также откроет путь воздушным массам северных широт".

"В результате этого температурный фон резко понизится. Лишь в юго-восточных районах еще будет по-летнему тепло (от 18 до 24 тепла). В ночные часы в юго-восточных районах, где сохранится влияние уходящего фронтального раздела, пройдут кратковременные дожди, а днем под влиянием периферии антициклона в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди", - добавила она.