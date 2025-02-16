Вежновец о повышении тарифов на ЖКХ: Платеж за стандартную квартиру составит порядка 180 рублей

В Беларуси пересматриваются тарифы на услуги ЖКХ с учетом всех затрат обслуживающих организаций. Но делается это объективно и экономически обоснованно. Главный принцип - чтобы все выплаты от технического обслуживания, уборки в подъезде до оплаты за свет и газ в среднем не превышали половину базовой величины. Сейчас это 21 рубль. Конечно, все зависит от потребления, но в целом расчет на комфортное использование всех ресурсов без излишней экономии, но с бережливым расходованием. За сверхнорму, конечно, придется доплатить больше. А кому необходима помощь, государство адресно поддержит субсидиями.

Это если на квартплату из семейного бюджета уходит 20 % в городе и 15 на селе. В среднем же коммуналка занимает менее 4 % доходов семьи из трех человек. Так сколько же составит жировка за январь, сохранится ли принцип двухэтапного повышения, останется ли льготный тариф для электродомов? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк поговорила с первым заместителем главы МАРТ Иваном Вежновцом.

Правительство приняло решение об изменении тарифов на 2025 год.

По словам первого замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматриваются каждый год, этот год не стал исключением. "В рамках стандартных процедур был принят сначала указ главы государства, который предусматривает предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, и в его развитие принято решение правительства, а также решение местных органов власти, - рассказал он. - В этом году ничего нестандартного не произошло. Мы повысили тарифы в рамках половины базовой величины, как его предусматривает законодатель - на 21 рубль. Данный прирост платежа рассчитывался по стандартной двухкомнатной квартире при нормативном потреблении услуг".

Первую жировку с новыми тарифами граждане получат в конце февраля, отметил Иван Вежновец. "Это будут тарифы, которые применяются за услуги, оказанные в январе месяце. Если мы берем в целом платеж за такую стандартную квартиру, то он составит порядка 180 рублей. При этом у каждого гражданина, у каждого домохозяйства увеличение платежа будет индивидуальное. Все зависит от площади, количества проживаемых, объема потребленных услуг, потому что большинство услуг у нас считается по приборам учета. Соответственно, сколько человек потребил водоснабжения, электроснабжения, так и будет сформирован платеж за квартиру".

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Иван Вежновец: