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Вежновец о повышении тарифов на ЖКХ: Платеж за стандартную квартиру составит порядка 180 рублей
В Беларуси пересматриваются тарифы на услуги ЖКХ с учетом всех затрат обслуживающих организаций. Но делается это объективно и экономически обоснованно. Главный принцип - чтобы все выплаты от технического обслуживания, уборки в подъезде до оплаты за свет и газ в среднем не превышали половину базовой величины. Сейчас это 21 рубль. Конечно, все зависит от потребления, но в целом расчет на комфортное использование всех ресурсов без излишней экономии, но с бережливым расходованием. За сверхнорму, конечно, придется доплатить больше. А кому необходима помощь, государство адресно поддержит субсидиями.
Это если на квартплату из семейного бюджета уходит 20 % в городе и 15 на селе. В среднем же коммуналка занимает менее 4 % доходов семьи из трех человек. Так сколько же составит жировка за январь, сохранится ли принцип двухэтапного повышения, останется ли льготный тариф для электродомов? Об этом наш корреспондент Светлана Лукьянюк поговорила с первым заместителем главы МАРТ Иваном Вежновцом.
Правительство приняло решение об изменении тарифов на 2025 год.
По словам первого замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматриваются каждый год, этот год не стал исключением. "В рамках стандартных процедур был принят сначала указ главы государства, который предусматривает предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, и в его развитие принято решение правительства, а также решение местных органов власти, - рассказал он. - В этом году ничего нестандартного не произошло. Мы повысили тарифы в рамках половины базовой величины, как его предусматривает законодатель - на 21 рубль. Данный прирост платежа рассчитывался по стандартной двухкомнатной квартире при нормативном потреблении услуг".
Первую жировку с новыми тарифами граждане получат в конце февраля, отметил Иван Вежновец. "Это будут тарифы, которые применяются за услуги, оказанные в январе месяце. Если мы берем в целом платеж за такую стандартную квартиру, то он составит порядка 180 рублей. При этом у каждого гражданина, у каждого домохозяйства увеличение платежа будет индивидуальное. Все зависит от площади, количества проживаемых, объема потребленных услуг, потому что большинство услуг у нас считается по приборам учета. Соответственно, сколько человек потребил водоснабжения, электроснабжения, так и будет сформирован платеж за квартиру".
Иван Вежновец:
"Услуги вырастут неравномерно, потому что на стоимость каждой услуги влияют разные факторы. К примеру, если мы говорим про цены на природный газ, то они не вырастут вообще, потому что стоимость газа для Республики Беларусь не изменилась. Если мы берем иные услуги, например, санитарное содержание вспомогательных помещений, т.е., по сути, уборка в подъездах, то она вырастет чуть большими темпами, потому что там основной фактор - это заработная плата. Рост заработной платы есть у обслуживающего персонала. Это все скомпенсировано и нашло отражение в увеличении тарифов".