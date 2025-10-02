Во время III Игр стран СНГ для журналистов организовали медиатур

В Азербайджане продолжаются III Игры стран СНГ. С каждым днем задач и площадок для работы корреспондентов становится все больше. Но не только спортом единым живут на Играх: обязательная программа - это пресс-тур.

Журналисты "Первого информационного" Анна Эйсмонт и Андрей Козлов

Журналисты "Первого информационного" проснулись в 5 утра по минскому времени для того, чтобы от отеля на замечательном автобусе и отправиться в медиатур.

Первая остановка - город Шуша, который называют жемчужиной Карабаха

Итак, первая остановка - город Шуша, который называют жемчужиной Карабаха, короной Карабаха, он находится высоко в горах. Выдали дождевики, потому что облака накрыли, и невозможно город рассмотреть.

В 2024 году Александр Григорьевич Лукашенко посещал город Шуша вместе с Ильхамом Алиевым, и тогда Президент Азербайджана был и экскурсоводом для нашего Президента, и водителем, потому что вместе они на одной машине проехались по маршруту. Посмотрели достопримечательности и самое главное, что даже вместе смотрели подаренную нашим Президентом Карабаху тракторную технику.

Уникальная точка - ее называют местом силы. Здесь издревле проходят соревнования по чавгану, которые, кстати, присутствуют на Играх стран СНГ в Азербайджане. Это когда наездники на лошадях играют в хоккей. Здесь очень красиво. Но сейчас тут просто ущелье, его не видно, потому что все накрыл туман и облака.

Вторая точка нашего пресс-тура - это город Ханкеди и стадион Ханкеди Stadium. Именно здесь проходит соревнование по стрельбе из лука. Здесь представлены белорусские спортсмены.

Сергей Пупкевич, тренер-преподаватель РЦОП по стрелковым видам спорта: "Для Азербайджана, конечно же, погодка немножко похуже, чем хотелось бы. А так все хорошо. Условия организации не хуже, чем были на Европейских играх в Баку 2015 года. Солидно. Все нормально, все хорошо".

Фарид Гаибов, министр молодежи и спорта Азербайджана

Фарид Гаибов, министр молодежи и спорта Азербайджана: "Что касается организации, вот сейчас у меня был шанс разговаривать со спортсменами различных делегаций. До этого у нас было совещание, там были коллеги - замминистра спорта Беларуси тоже здесь. Большая делегация вообще из Беларуси, как обычно. Пока нареканий к нам нет. Я надеюсь, что все до конца пройдет хорошо".

Но вот вы сказали, что переняли опыт Беларуси. Вы наверняка были на наших играх, II Играх стран СНГ.

Министр молодежи и спорта Азербайджана отметил, что был в Беларуси много раз, но не получилось побывать на II Играх стран СНГ. Но он знает, что они прошли на самом высоком уровне.

"Я был на Европейских играх Беларуси. Вы организовали очень хорошие игры. Могу сказать, на самом высоком уровне. Господин Президент уделяет большое внимание спорту. Я понимаю, как он болеет за спорт", - Фарид Гаибов пожелал белорусам дальнейших успехов, удачи.