Вольфович: В Беларуси уже подготовлены места для размещения "Орешника"

Щит Союзного государства стал прочнее. Беларусь и Россия ратифицировали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин обменялись ратификационными грамотами.

Событие важное и своевременное, особенно на фоне воинственных заявлений лидеров отдельных стран Европы. 18 марта в эксклюзивном интервью "Первому информационному" госсекретарь Совета безопасности прокомментировал завершение процедуры вступления в силу договора. В частности, Александр Вольфович отметил, что с принятием документа открывается новый этап взаимоотношений между Беларусью и Россией и особого доверия, особенно это касается размещения на территории нашей страны российского тактического ядерного оружия. Как известно, в договоре этому уделено внимание.

К концу года поручение двух президентов о размещении комплекса "Орешник" будет выполнено

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Вторым шагом в реализации этого договора рассматривается реализация того решения, которое принято нашими президентами в конце прошлого года - размещение на территории нашей страны ракетного комплекса средней дальности "Орешник".

"Ракетный комплекс - это продукт Союзного государства, потому что база, машина основная изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса в Республике Беларусь, - пояснил Александр Вольфович. - Средства поражения, ракеты изготавливаются в Российской Федерации. И мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации для того, чтобы на них установить средства поражения. Подготовлены уже места для размещения этого ракетного комплекса, хоть он и мобильный, но все равно предусмотрены места. Мы сохранили это еще со времен Советского Союза, об этом говорил и Президент наш. И думаю, что к концу года мы выполним те поручения двух президентов, которые поставили главы государств перед нами и военными в частности".

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Что касается контроля за документом, то, по словам Александра Вольфовича, в ближайшее время появится институт спецпредставителей, это будет потенциал министерств иностранных дел Беларуси и России. Его участники и будут отслеживать реализацию положений договора.