Более 300 человек задержаны, из них 134 помещены под стражу. Таковы итоги полицейского беспредела во Франции.



Заранее объявленной масштабной акцией французы пытались напомнить властям о необходимости пересмотра антисоциального бюджета. Также требовали прекращения участия Парижа в международных конфликтах через поставки вооружений.

Но все призывы к миру окончились уже привычными для демократичной Европы полицейскими расправами.

На акции против политики властей с акцентом на меры жесткой экономии на улицы вышли более миллиона французов. Бастовали члены большинства профсоюзов, что привело к серьезным сбоям в работе городского и междугороднего общественного транспорта. На улицы вышли студенты вузов и даже школьники.



В Париже и ряде других крупных городов полиция вступала в ожесточенные схватки с манифестантами: применяли весь спектр специальных силовых средств - от дубинок до слезоточивого газа. А ведь трудящиеся и студенты вышли открыто в который раз обратиться к властям, вразумить Макрона и его правительство подумать о народе и вспомнить о правах и равенстве.

Фабьен Вильдье, глава профсоюза железнодорожников Франции:

"Сегодня мы просим не вводить правительственный план жесткой экономии. Он заставит самых бедных в этой стране, будь то рабочие, пенсионеры, студенты, платить еще больше и платить за все. Мы готовы понять: хорошо, денег не хватает, долг слишком высок, но правительство Макрона у власти уже более семи лет. Буржуазия не знает, куда девать свои деньги. Допустили кризис - пусть платят богатые. Мы хотим донести это до всех".

Слушать простых граждан в верхах никто не желает, как и признавать ошибки своей политики

Реакция на глас народа - более 80 тысяч мобилизованных стражей порядка при полной боевой амуниции.

Новый премьер Лекорню не отменил ни единого спорного пункта из антикризисного проекта бюджета, включая сокращение социальных расходов и даже отмену праздников. Вот и после одной из самых масштабных и драматичных акций протеста за последнее время из Елисейского дворца - ноль реакции.

И потому новый этап кампании "Заблокируй все" может состояться уже через неделю. Французские граждане вынуждены сопротивляться, ведь власти намерены урезать пенсионные и медицинские расходы на 43 млрд евро.

Мари Вайрон, представитель конфедерации профсоюзов "Солидарность":

"Эта жесткая бюджетная экономия действительно уже стала невыносимой сегодня. Мы боремся за бюджет, который позволит нам иметь качественные государственные услуги, а также за более справедливое распределение доходов".

Зато средства на украинскую войну парижская верхушка находит охотно.

На поддержку киевского режима Макрон и компания вытянули из карманов своих налогоплательщиков 8 млрд 600 млн евро. Это только с 2022 по 2024 гг.

Париж продолжает поставлять ВСУ военную технику и обучать украинских солдат

И не скупится на вложения в Европейский фонд мира для закупок оружия Киеву.