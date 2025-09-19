3.64 BYN
Полицейский беспредел. Во Франции стражи порядка устроили настоящую расправу над протестующими
Более 300 человек задержаны, из них 134 помещены под стражу. Таковы итоги полицейского беспредела во Франции.
Заранее объявленной масштабной акцией французы пытались напомнить властям о необходимости пересмотра антисоциального бюджета. Также требовали прекращения участия Парижа в международных конфликтах через поставки вооружений.
Но все призывы к миру окончились уже привычными для демократичной Европы полицейскими расправами.
На акции против политики властей с акцентом на меры жесткой экономии на улицы вышли более миллиона французов. Бастовали члены большинства профсоюзов, что привело к серьезным сбоям в работе городского и междугороднего общественного транспорта. На улицы вышли студенты вузов и даже школьники.
В Париже и ряде других крупных городов полиция вступала в ожесточенные схватки с манифестантами: применяли весь спектр специальных силовых средств - от дубинок до слезоточивого газа. А ведь трудящиеся и студенты вышли открыто в который раз обратиться к властям, вразумить Макрона и его правительство подумать о народе и вспомнить о правах и равенстве.
Фабьен Вильдье, глава профсоюза железнодорожников Франции:
"Сегодня мы просим не вводить правительственный план жесткой экономии. Он заставит самых бедных в этой стране, будь то рабочие, пенсионеры, студенты, платить еще больше и платить за все. Мы готовы понять: хорошо, денег не хватает, долг слишком высок, но правительство Макрона у власти уже более семи лет. Буржуазия не знает, куда девать свои деньги. Допустили кризис - пусть платят богатые. Мы хотим донести это до всех".
Слушать простых граждан в верхах никто не желает, как и признавать ошибки своей политики
Реакция на глас народа - более 80 тысяч мобилизованных стражей порядка при полной боевой амуниции.
Новый премьер Лекорню не отменил ни единого спорного пункта из антикризисного проекта бюджета, включая сокращение социальных расходов и даже отмену праздников. Вот и после одной из самых масштабных и драматичных акций протеста за последнее время из Елисейского дворца - ноль реакции.
И потому новый этап кампании "Заблокируй все" может состояться уже через неделю. Французские граждане вынуждены сопротивляться, ведь власти намерены урезать пенсионные и медицинские расходы на 43 млрд евро.
Мари Вайрон, представитель конфедерации профсоюзов "Солидарность":
"Эта жесткая бюджетная экономия действительно уже стала невыносимой сегодня. Мы боремся за бюджет, который позволит нам иметь качественные государственные услуги, а также за более справедливое распределение доходов".
Зато средства на украинскую войну парижская верхушка находит охотно.
На поддержку киевского режима Макрон и компания вытянули из карманов своих налогоплательщиков 8 млрд 600 млн евро. Это только с 2022 по 2024 гг.
Париж продолжает поставлять ВСУ военную технику и обучать украинских солдат
И не скупится на вложения в Европейский фонд мира для закупок оружия Киеву.
Хотя в данном контексте слово "мир" звучит кощунственно, впрочем, как и исторически присущие французской истории "свобода, равенство, братство". Они разбиты в прах картинами безобразного насилия с улиц городов современной Франции.