Politico: Польша, заблокировав границу с Беларусью, нанесла удар по ключевым экономикам ЕС

Польша, заблокировав границу с Беларусью, нанесла удар по ключевым экономикам ЕС.

По данным Politico, решение Варшавы парализовало главную железнодорожную артерию для товаров из Китая, через которую проходит около 90 % всего сухопутного грузопотока между ЕС и Китаем. Убытки от этой меры могут достигать 25 млрд евро в год.

Теперь европейские компании вынуждены искать обходные маршруты, тратя на логистику колоссальные средства.

Польшаграницабелорусско-польская границаЕС