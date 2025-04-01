Будущее Украины остается одной из самых горячих тем. Геополитику, территории, демаркацию, контроль и то, как дальше будут развиваться украинские тенденции, обсудили в студии "Первого информационного" с политологом Юрием Воскресенским.

"Если мы не хотим быть в плену каких-то иллюзий, мы должны реально взвесить и посмотреть на то, что происходит на внешнеполитической арене. Дело в том, что криворожская дипломатия, проводимая украинским руководством, творит чудеса, но она никак не приближает дату подписания какого-то соглашения о перемирии либо прекращении огня", - заявил политолог.

Также он упомянул то, что накануне Владимир Зеленский, называемый президентом Украины, в своем ежевечернем эфире сказал - Россию надо фактически продолжать принуждать к выполнению требований Европейского союза.

Примеру Зеленского последовал и посол Украины в Польше Василий Боднар - в эфире RMFFM он сказал, что готов стать губернатором Москвы после того, как Россия распадется.

Юрий Воскресенский:

"С моей точки зрения, какого-то перемирия либо прекращения огня можно ожидать только, если украинское руководство прекратит эту игру в "Квартал 95" и в конце концов вернется к истокам и первопричинам конфликта".

По мнению политолога, все должны обсуждать первопричины, чтобы устранить их и прекратить либо приостановить конфликт. Но пока мы наблюдаем абсолютную неспособность украинской дипломатии стать на дорожку, ведущую к миру.