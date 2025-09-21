3.64 BYN
Воссоединение Западной и Восточной Беларуси: как хранят память о тех событиях в ОАО "17 Cентября"
События 1939 года очень четко отпечатались в памяти белорусов. Могло ли быть иначе, когда западную часть страны стирали с лица земли. К чему мог привести жесткий этноцид со стороны поляков, страшно представить, благо белорусы снова стали жить вместе.
Лучшее доказательство памяти - огромное количество улиц "17 Сентября" в городах, поселках, агрогородках и деревнях.
Если едете в Несвиж из Минска, не пожалейте немного времени и за пару километров от города поверните направо в деревню Великая Липа. Здесь можно увидеть барельеф "17 Сентября" в честь местного хозяйства.
Его история напрямую связана со священной датой и праздником, который сегодня называется Днем народного единства.
С 1921 года Несвижский район относился к Новогрудскому воеводству. Крестьяне работали на местного помещика Обуховича. Они часто бунтовали, даже подняли восстание.
17 сентября 1939 года буквально разделило их жизни на до и после. В честь судьбоносной даты и назвали новый колхоз. О польском периоде истории сегодня здесь напоминает немногое: остатки панской усадьбы, ворота, флигель. Все это несет больше туристическую функцию. Но на момент воссоединения Западной и Восточной Беларуси таких строений было куда больше. Это было для крестьян хорошим подспорьем. Именно используя наследие, они и начинали строить коллективное хозяйство.
Но корректировки внесла война: многие работники погибли за Родину. Потери материальные были куда меньше: только небольшая часть зданий превратилась в руины. Все остальное стало хорошим фундаментом для развития.
Первые рекорды пошли уже в середине 50-х годов - сначала по льну, затем по картофелю.
Анна Ивановна Грицкевич пришла в сельское хозяйство случайно. Она хотела быть почтальоном, но судьба распорядилась иначе - влюбилась в аграрное дело так, что после выхода на пенсию трудилась еще 13 лет. Все потому, что родители с детства прививали любовь к родной земле, а также рассказывали маленькой Ане о том, как к этой самой земле и к тем, кто на ней работает, относились поляки.
Анна Грицкевич, жительница д. Заушье:
"Люди тоже страдали. Они ничего не получали".
Родительские воспоминания очень четко отпечатались в памяти, поэтому и события пятилетней давности невольно воспринимаются через призму истории. Сейчас все спокойно. У Анны Ивановны уже 4 правнука. Каждому уделяет время, но еще не забывает про родное хозяйство: держит на контроле все, что происходит. Таким неравнодушным людям - особый почет, их опыт в хозяйстве ценят. Тех, кто уже свое отработал, просят сразу не уходить, а сначала передать опыт молодым.
Артем Шестаперов, директор ОАО "17 Сентября":
"Преемственность поколения у нас уже присутствует. Много старших сотрудников, которые своим примером показывают, как нужно работать и как достигать нужных показателей. Молодежь все это схватывает, обучается, и поэтому мы можем держать такую высокую планку и по животноводству, и по растениеводству".
Ирина Волкова - молодой ветеринарный врач. Она когда-то резко сменила сферу деятельности и место жительства. Ирина переехала в Беларусь из Казахстана.
Ирина Волкова, ветеринарный фельдшер ОАО "17 Сентября":
"Переехали в Беларусь, потому что здесь наши корни. Мои дедушка и бабушка из Беларуси. Поэтому мы решили все-таки вернуться на историческую родину".
Будущее здесь строится с опорой на историю. Вводят новые объекты, но большую часть сил, времени и средств направляют на реконструкцию уже существующих зданий. Ведь если есть надежный фундамент, не нужно разрушать, а достаточно адаптировать его под требования времени.
Нужны качественные корма. В хозяйстве также этим занимаются, еще выращивают овощи. Каким будет урожай, зависит от Влада Савко. Молодой агрохимик закончил Гродненский вуз в 2024 году и выбрал "17 Сентября" для распределения.
Влад Савко, агрохимик "17 Сентября":
"С детства у нас было большое хозяйство в семье. Выращивали различные овощные культуры, был сад. Родители привили любовь к земле. Мне нравится получать результат, получать ту же урожайность. Это очень стимулирует к дальнейшему развитию".
Сам он из Свислочского района, эта часть тоже когда-то была под Польшей, об этом там помнят.
Шли годы, колхоз становился СПК, потом ОАО, но гордое название "17 Сентября" остается до сих пор.
"Мы помним историю. Соединение Западной и Восточной Беларуси 17 сентября мы ценим. В округе эта дата особенно ценная. В каждом городе есть улицы "17 Сентября" или населенные пункты, а у нас целое предприятие так называется", - отметил директор ОАО "17 Сентября".
Большая агросемья "17 Сентября" - это почти 300 человек. Сегодня в центре хозяйства кипит жизнь. Здесь люди работают, строят быт и карьеру и делают лучше свою малую родину.