Выборы-2025: креативный подход участковых комиссий

Три дня до старта досрочного голосования. До 20 января участковые комиссии получат бюллетени и будут готовы встречать первых избирателей на участках. О готовности регионов к выборам Президента - материал Капитолины Зинкевич.

Участок № 6 для голосования расположился в самом центре Полоцка. Свой голос в 1-й гимназии на этих президентских выборах отдадут 1644 избирателя. Особенно здесь ждут впервые голосующих. В списках таких полочан 28.

Светлана Александрова, председатель участка для голосования № 6 по выборам Президента:

"Вопросы поступают от людей больше о том, чтобы им организовали голосование на дому, потому что очень многие люди пожилого возраста. Переживают, уточняют, внесены ли они в списки, уточняют время, когда можно будет к ним прийти. Комиссия в работе с населением отмечает очень доброжелательные отношения, все интересуются, обещают быть. Поэтому с нетерпением ждем наших избирателей".

Аэродром - один из самых молодых районов древнего Полоцка. Здесь на одной площадке - в 18-й школе - будут работать сразу 4 участка для голосования. К главному политическому событию комиссии подошли не только ответственно, но еще и креативно. Каждая комиссия будет отличаться уникальными символическими шарфами.

Алена Приймак, председатель участка для голосования № 8 по выборам Президента:

"21 января начинается досрочное голосование. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Беларусь либо ID-карту. Можно прийти на участок, предъявить любому члену избирательной комиссии и, соответственно, после проверки получить бюллетень на руки. Если вдруг не оказалось паспорта либо ID-карты, можно предъявить водительское удостоверение, предъявить служебное удостоверение, пенсионное удостоверение либо билет учащегося".