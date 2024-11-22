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Выборы-2025: памятка для избирателей

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Проводится с 21 по 25 января 2025 года с 12:00 до 19:00.

Каждый избиратель получает бюллетень для голосования и ставит любой знак (например, галочку) в квадрате напротив фамилии того кандидата, за которого он отдает свой голос. Заполненный бюллетень для голосования избиратель опускает в опечатанный ящик.

ГОЛОСОВАНИЕ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ на избирательном участке

Проводится 26 января 2025 года с 08:00 до 20:00.

Каждый избиратель получает бюллетень для голосования и ставит любой знак (например, галочку) в квадрате напротив фамилии того кандидата, за которого он отдает свой голос. Заполненный бюллетень для голосования избиратель опускает в опечатанный ящик.

ГОЛОСОВАНИЕ В ДЕНЬ ВЫБОРОВ по месту нахождения (на дому)

Проводится 26 января 2025 года с 08:00 до 20:00.

Если по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам избиратель не может прийти в день выборов в помещение для голосования, он может проголосовать дома. С просьбой об организации голосования по месту нахождения можно обратиться в участковую комиссию письменно либо устно в ее рабочее время, а в день выборов - до 18:00.

выборы 2025

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