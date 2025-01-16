Выборы-2025: в Беларуси организовали круглый стол с участием европейских политиков и журналистов

В Минске состоялся круглый стол с участием европейских политиков и журналистов, чтобы развеять мифы о белорусских выборах и оценить реальную картину происходящего.

Свое мнение высказали представители "Альтернативы для Германии", сербской партии "Мы - голос народа", эксперты и аналитики из Польши, Грузии и Молдовы. Организаторами выступило общественное объединение "Международный форум добрососедства".

Юрий Алексеев, журналист (Латвия):

"Живу здесь третий месяц, внимательно просматриваю белорусские СМИ и вижу, что всем пяти кандидатам, участвующим в выборах, предоставляется трибуна, и они могут рассказывать о себе и быть на равных. Даже могу сказать, что Александр Григорьевич выступает меньше в агитационных мероприятиях, чем другие кандидаты".

"В Латвии и вообще в Европе после выборов 2020 года разгонялась тема, что выборы недемократичные, что все подтасовано, что здесь загоняли под дулами автоматов бюджетников, чтобы они голосовали за Президента. Вот я хочу проверить и доложить от имени журналистов из Европы, как это будет происходить, и все напишу честно", - отметил Юрий Алексеев.

Систематические попытки дискредитировать электоральный процесс в Беларуси обусловлены стремлением повлиять на итоги голосования. Такое мнение высказал член партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн.

Гуннар Линдеманн:

"Западные правители, которые критикуют Беларусь, должны взять паузу и задуматься: а все ли так идеально в их собственных странах. Проблема в том, что западные страны, Европейский союз хотят сместить режим Беларуси, как они сделали в Грузии, а ранее в Украине. Они начали с революции в 2014 году, и то же самое они хотели бы сделать и в Беларуси. В основе всего - экономика. Они хотят на этом заработать".

"Но мы видим, что белорусское правительство соблюдает интересы своего народа, следует собственным интересам, а не подчиняется западным обещаниям. Вот почему белорусские выборы подвергаются такой критике", - обозначил немецкий политик.