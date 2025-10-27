Выезда из Беларуси в Литву ожидают около 1,6 тыс. грузовиков

"После последнего закрытия границы литовскими властями, которое случилось в 23:30 26 октября 2025 года, буквально совсем недавно, около 14:30 27 октября, литовская сторона дифференцированно начала пропуск транспортных средств через границу как к себе на въезд на территорию Литвы, так и на выезд от них к нам. Пока следует только легковой транспорт и автобусы. Вопрос большой по грузовым транспортным средствам, что опять же будет способствовать увеличению и так большой очереди грузовиков. По данным на сегодняшний момент (27.10.2025 г.- прим. ред.), выезда в Литву через пункты пропуска белорусской таможни ожидают около 1600 грузовых транспортных средств. Легковых машин ожидает выезда в Литву около 420. Будем надеяться, что литовская сторона возобновит полностью движение. Государственный таможенный комитет будет постоянно мониторить ситуацию на границе с Литвой".