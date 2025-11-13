Выставка "Внимание! Говорит Минск" к вековому юбилею национального радиовещания откроется в столице

В отличие от интернета Белорусское радио, под эгидой которого проходит эта неделя, может похвастаться зрелостью во всех смыслах. Уже завтра Национальный исторический музей Беларуси торжественно откроет выставку, посвященную вековому юбилею национального радиовещания. Экспозиция "Внимание! Говорит Минск" собиралась около года. Проект представит ленту жизни национального радиоэфира - от первых передач до современных технологий. В числе экспонатов редкие и уникальные материалы: фотографии, радиотехника, видео, первые образцы громкоговорителей. К слову, в биографической экспозиции много интерактива. Так, все желающие смогут услышать голоса дикторов еще прошлой эпохи. Голос радио оживет благодаря фонотеке.