Выставка "Внимание! Говорит Минск" к вековому юбилею национального радиовещания откроется в столице
В отличие от интернета Белорусское радио, под эгидой которого проходит эта неделя, может похвастаться зрелостью во всех смыслах. Уже завтра Национальный исторический музей Беларуси торжественно откроет выставку, посвященную вековому юбилею национального радиовещания. Экспозиция "Внимание! Говорит Минск" собиралась около года. Проект представит ленту жизни национального радиоэфира - от первых передач до современных технологий. В числе экспонатов редкие и уникальные материалы: фотографии, радиотехника, видео, первые образцы громкоговорителей. К слову, в биографической экспозиции много интерактива. Так, все желающие смогут услышать голоса дикторов еще прошлой эпохи. Голос радио оживет благодаря фонотеке.
Выставка собрана из фондов Национального исторического музея Беларуси, а также Национального архива, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов. Также Генеральный продюсерский центр Белорусского радио предоставил для выставки уникальные записи радиопередач. А завтра официально введут в обращение марку, посвященную 100-летию белорусского радиовещания. Кульминация юбилейной афиши Первый национальный конкурс "Радио Триумф", который состоится 19 ноября на сцене Дворца Республики.