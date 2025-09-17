Выстраданное воссоединение. 17 сентября 1939 Западная и Восточная Беларусь снова стали единым целым

17 сентября 1939 года - одна из точек сборки белорусской нации. В этот день Западная и Восточная Беларусь снова стали единым целым. Адептам либеральной святой простоты, считающим, что под панским сапогом было бы лучше, рекомендуется хотя бы глянуть на карту той самой межвоенной Польши, и увидеть, что там, где должна быть Беларусь - у Польши - протекторат, территория второго сорта, где людей просто за один родной белорусский язык в щепки разбивали.

День 17 сентября стал актом исторической справедливости. Западная Беларусь, оторванная от территории, истерзанная панской плеткой, вернулась домой к своим братьям. Воссоединение это не придуманное, а выстраданное.

Кстати, поэтому, когда в феврале 2021-го на Всебелорусском народном собрании прозвучала идея про День народного единства, она легко реализовалась. А еще потому, что после того самого лета-осени 2020-го, когда Беларусь пытались превратить в очередной полигон для отработки майдана, мы не просто выстояли, а показали всему миру, что белорусов не купишь за красивые лозунги. Настал момент, когда здоровые силы общества сплотились, как кулак, и дали по зубам тем, кто мечтал разодрать страну на куски.

Кстати, вспомним, что из Польши в те дни звучали призывы оттяпать под шумок как минимум Гродно. А самое вкусное - это последующее признание. Когда США открыто заявили, что десятилетиями спонсировали смены режимов по всему миру и сейчас закрывают такие структуры, как USAID. Это не наша победа, это их капитуляция. И признание того, что инструмент манипуляций сломался о наш национальный характер. В Беларуси в 2020-м эта отработанная схема цветных революций дала серьезный сбой.

Александр Посталовский, замдиректора Института социологии НАН Беларуси:

"Если говорить непосредственно о востребованности и значимости этого праздника среди населения, то необходимо отметить, что, конечно, по результатам исследований ежегодных, значимость, популярность этого праздника с каждым годом растет, он становится более массовым, более таким осознанным. Порядка 85 % населения отмечают, что они разделяют идейные смыслы, заложенные вот в эту дату. И, безусловно, День народного единства - это даже не просто какая-то историческая дата, это значимая именно та страница белорусской истории, которая находится фактически на одном месте с такими датами, как День Победы, День Независимости".

Народное единство - великая сила. Когда невозможно разделить людей, не получается стравить город и деревню, отцов и детей, - мы непобедимы. И потому день 17 сентября 1939-го - это отличный символ. Особенно сейчас, когда воют сирены иного рода - экономические, политические - наше единство один важнейших активов. Не газ, не нефть, а именно - единство. Потому что именно оно позволяет строить ту сильную, суверенную страну, голос которой слышен в ОДКБ, в ЕАЭС, в ШОС и на всех прочих площадках, где решается большая игра. И это не потому, что мы громче всех орем, а потому, что за нами - правда и сила народа, который знает цену своему единству. Сегодня мы не просто отмечаем праздник, мы констатируем факт: попытка раскачать лодку под названием "Страна Беларусь" провалилась. И дальше будет терпеть крах.