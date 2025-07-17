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Ягодный и грибной сезон в самом разгаре. Можно ли на лесных дарах хорошо заработать - проверили
Сезон сбора ягод и грибов - в самом разгаре. Любители тихой охоты активно делятся своими лесными трофеями - голубикой, земляникой и лисичками в соцсетях. Поход в лес может стать не просто приятным времяпрепровождением, но и прибыльным делом.
Выяснили, можно ли заработать на лесном урожае.
Грибной сезон в самом разгаре
Для грибника Николая Наумовича сбор грибов не просто хобби, а вид отдыха. Привлекает тишина леса, свежий воздух. За пять лет увлечения "тихой охотой" изучил лес как свои пять пальцев. В этом сезоне уже успел собрать за раз 15 кг лисичек!
По словам грибника со стажем Николая, всего за три часа можно набрать целое ведро грибов, а вот с ягодами в этом году сложнее. Поиск черники или земляники из-за капризной белорусской погоды требует вдвое больше усилий. И нужно точно знать урожайные места.
Белорусы хвастаются своим урожаем в соцсетях
Однако капризная погода не помеха для настоящих любителей "тихой охоты". Вооружившись корзинами и проверенными маршрутами, они отправляются в лес за грибами и ягодами, а затем активно делятся эмоциями от трофеев в соцсетях.
Сбор ягод и грибов - прибыльное дело
При этом у каждого, кто отправляется в лес за дарами природы, свои цели: кто-то собирает для личного употребления и домашних заготовок, а кто-то превращает это в прибыльный бизнес.
К примеру, белоруска рассказала в TikTok, что за день можно набрать максимум 2 ведра черники и получить за это минимум 200 белорусских рублей.
Продажа лесных даров
Заметить разнообразие грибов и ягод можно на рынках. На главном столичном - Комаровском - лесные дары уверенно завоевали позиции на прилавках. Спрос на них есть. Белорусы покупают килограммами.
На ягодном пьедестале почета - черника, килограмм которой можно приобрести от 20 рублей. В числе любимчиков покупателей - земляника и голубика, их стоимость составляет также около 20 рублей за килограмм. Малину можно найти по цене около 15 рублей. Среди грибов безоговорочный лидер - лисички, их раскупают по цене от 10 рублей за килограмм.
Таким образом сборщики ягод и грибов стремятся продать свой товар подороже, а покупатели, конечно же, хотят приобрести его по более выгодной цене. Таковы тонкости "лесного бизнеса", где при желании и любви к "тихой охоте" вполне можно получить хорошую прибыль.