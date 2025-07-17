Ягодный и грибной сезон в самом разгаре. Можно ли на лесных дарах хорошо заработать - проверили

Сезон сбора ягод и грибов - в самом разгаре. Любители тихой охоты активно делятся своими лесными трофеями - голубикой, земляникой и лисичками в соцсетях. Поход в лес может стать не просто приятным времяпрепровождением, но и прибыльным делом.

Выяснили, можно ли заработать на лесном урожае.

Грибной сезон в самом разгаре

Для грибника Николая Наумовича сбор грибов не просто хобби, а вид отдыха. Привлекает тишина леса, свежий воздух. За пять лет увлечения "тихой охотой" изучил лес как свои пять пальцев. В этом сезоне уже успел собрать за раз 15 кг лисичек!

По словам грибника со стажем Николая, всего за три часа можно набрать целое ведро грибов, а вот с ягодами в этом году сложнее. Поиск черники или земляники из-за капризной белорусской погоды требует вдвое больше усилий. И нужно точно знать урожайные места.

Белорусы хвастаются своим урожаем в соцсетях

Однако капризная погода не помеха для настоящих любителей "тихой охоты". Вооружившись корзинами и проверенными маршрутами, они отправляются в лес за грибами и ягодами, а затем активно делятся эмоциями от трофеев в соцсетях.

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Сбор ягод и грибов - прибыльное дело

При этом у каждого, кто отправляется в лес за дарами природы, свои цели: кто-то собирает для личного употребления и домашних заготовок, а кто-то превращает это в прибыльный бизнес.

К примеру, белоруска рассказала в TikTok, что за день можно набрать максимум 2 ведра черники и получить за это минимум 200 белорусских рублей.

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Продажа лесных даров

Заметить разнообразие грибов и ягод можно на рынках. На главном столичном - Комаровском - лесные дары уверенно завоевали позиции на прилавках. Спрос на них есть. Белорусы покупают килограммами.

На ягодном пьедестале почета - черника, килограмм которой можно приобрести от 20 рублей. В числе любимчиков покупателей - земляника и голубика, их стоимость составляет также около 20 рублей за килограмм. Малину можно найти по цене около 15 рублей. Среди грибов безоговорочный лидер - лисички, их раскупают по цене от 10 рублей за килограмм.