Яркий, харизматичный, открытый людям - 35 лет политической карьере Лукашенко

Было бы возможным рассмотрение всех этих насущных вопросов мирного развития страны, не случись дата 18 марта 1990-го? Вопрос риторический. Именно с нее начинается отсчет политической карьеры Александра Лукашенко. Это были выборы в Верховный совет БССР. 310 депутатов избирались непосредственно народом и на эти места в Овальном зале претендовали 1427 кандидатов. Среди них и наш Президент, а в то время директор совхоза "Городец". Ровно 35 лет назад во втором туре выборов он победил и стал народным депутатом. Будучи уже главой государства, белорусский лидер не раз отмечал, что парламентская школа многое дала в жизни. И главное в этой работе актуально по сей день - политика, в центре внимания которой человек.

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Яркий, харизматичный, не уступающий своим принципам, открытый людям - именно так говорят о молодом депутате, который у микрофона в Овальном зале ставил перед Верховным советом вопросы острые, отстаивал интересы людей и с самых первых дней обрел народную любовь. И это ведь были 90-е - один из сложнейших периодов нашей истории.

Владимир Коноплев, помощник народного депутата Лукашенко (1991-1994 гг.), помощник Президента Беларуси (1994-1996 гг.):

"Он, наверное, лучше всех уловил чаяние, что необходимо было народу на то время. Инфляция была такой, что утром за рубль можно было, условно говоря, купить буханку хлеба, а вечером и горбушку не купить. Как только люди слышали, что приезжает в данный регион Лукашенко, на него шли. Иногда даже до зала не доходили, а на улице уже начинались встречи".

"Опора моя вот на таких людей, вот на этих крестьян Им нужен лидер. Когда будет этот лидер, мы горы свернем здесь", - сказал тогда Александр Лукашенко.

А в марте 90-го, понятно, никто не подозревал, что этот энергичный управленец с яркими лидерскими качествами поведет Беларусь в независимое будущее. Те, кто уже тогда был рядом, видели в молодом депутате не только активного защитника народных интересов, но и бескомпромиссного лидера с четкой позицией по главным направлениям развития страны и жизни общества.

Надежда Ермакова, заслуженный экономист Беларуси:

"Как я уже сейчас анализирую, где-то чуть раньше анализировала, что ему помогало, чтобы ему поверил народ в целом в Беларуси, это что он полностью себя отдавал работе, заботе о людях. И то, что он хотел сделать для страны хорошо, не для себя, а для людей, для страны. Наверное, в этом плане ему и господь помогал".

Валерий Радуцкий, комментатор Белорусского радио (1990-1994 гг.), главный директор международного радио "Беларусь":

"Я тогда в то время был комментатором главной дирекции информации Белорусского радио, мы работали с Верховным советом. А чем запомнился Александр Григорьевич? Во-первых, самый молодой депутат. Когда нам надо было что-то прокомментировать, мы его звали. Потому что знали, во-первых, он никогда не откажется, во-вторых, он со своей харизмой начинал говорить, а мы уже как журналисты стоим, на него смотрим, слушаем".

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Вспомним время. Сумасшедшая инфляция, костры в цехах белорусских заводов. И на тех, что работали, платили крохи. За среднюю зарплату в 8 долларов можно было купить у спекулянтов на Комаровке батонов пять самой простой колбасы. Забастовки шахтеров. С 1991-го по 1994-й Беларусь лихорадило.

Лилия Ломсадзе, корреспондент газеты "Советская Белоруссия" (1988-1997 гг.):

"Понимаете, почему пошел в политику, наверное, потому что хотелось что-то изменить, очень резко изменить. Еще были люди старой формации, они были неплохие в принципе. Но ему, наверное, хотелось изменить, потому что он как бы видел".

Виктор Куклов, обозреватель БЕЛТА (1990-1994 гг.), заместитель главного редактора "Народной газеты":

"У него очень яркая, всегда образная речь. Он за словцом в карман не лезет. Это настолько всегда было интересно. Было жалко, что в те времена еще какой-то был внутренний цензор, в редакции цензор, выправляли более литературно то, что он хотел донести, тогда допускалось. Я думаю, что яркие мерчи уже тогда появились бы".

Люди искали просвет. И видели его в депутате, который против всех элит и за народ. Перед выборами люди уже знали, кого хотят видеть на посту Президента.

Виктор Шейман, депутат Верховного совета Беларуси (1990-1994 гг.), государственный деятель:

"По нормативной базе того времени, чтобы пойти кандидатом в Президенты Республики Беларусь, надо было собрать или 100 тыс. подписей избирателей, или 100 подписей депутатов парламента. Кебич Вячеслав Францевич очень быстро собрал порядка 280 подписей. Александр Григорьевич принял решение идти на сбор подписей и получить поддержку избирателя, а потом уже говорить о том, что он кандидат в Президенты Республики Беларусь".

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Будущий "батька" стал первым Президентом Беларуси в июле 1994 года. Ни правые, ни левые тогда не воспринимали его всерьез. А земляки верили и не спали ночь. И провожали своего депутата с цветами.

Уже тогда депутат Лукашенко был приверженцем идей интеграции. А на посту Президента смело заявил о своей позиции на союз с Россией.