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За паспортом готовности потребителя к отопительному сезону можно обратиться в электронном виде
Энергетики для того, чтобы подготовить источник тепловой энергии, запланировали на ближайший период до отопительного сезона выполнение капитальных ремонтов на 250 единицах технологического оборудования. Об этом в эфире "Первого информационного" рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.
Он отметил, что будет проверено состояние оборудования, проведены капитальные ремонты, чтобы теплоисточник в следующий отопительный сезон обеспечивал тепловую энергию для потребителей. Также выполняется диагностика состояния тепловых сетей, производятся капитальные ремонты, текущие ремонты для того, чтобы не допустить порывов системы теплоснабжения.
По его словам, есть определенные шаги вперед. "Если в 2024 году за аналогичный период у нас было три отключения системы теплоснабжения из-за того, что были порывы, то в этом году произошло только одно такое отключение. Но и это мы считаем много. Система теплоснабжения должна работать так, чтобы перерывов теплоснабжения не было, чтобы наше население не страдало и не чувствовало, что оно по какой-то причине может оставаться без тепла", - считает глава ведомства.
Министр подчеркнул важность того, чтобы потребители тоже готовились к предстоящему отопительному сезону. "Госэнергогазнадзор занимается подготовкой и выдачей паспортов готовности потребителей к отопительному сезону. По стране в целом такие паспорта получат 30 тыс. потребителей. Мы эту работу тоже совершенствуем. И в этом году мы призываем всех потребителей, которые занимаются подготовкой соответствующих паспортов, обращаться к нам в электронном виде. Мы упрощаем эту процедуру, за счет чего рассчитываем, что мы гораздо быстрее и эффективнее сможем оценить готовность каждого потребителя к предстоящему отопительному сезону".
"В процессе подготовки к отопительному сезону мы вынуждены летом на какой-то период отключать систему горячего водоснабжения. Это дискомфорт, - согласился министр. - Мы это прекрасно понимаем и постоянно работаем над тем, чтобы сократить этот период. В 2024 году мы приблизились к тому, что в среднем по республике этот период составляет около 11 дней. Мы на этом не останавливаемся, ставим перед собой более амбициозные задачи и дальше сокращать этот период. Мы понимаем, что надо сделать так, чтобы наши потребители не оставались без тепла".