За счет чего Беларусь может позволить себе сохранять компактную армию - в проекте "Диспозиция"

Объявление Президентом Лукашенко пятилетки качества в армии восприняли практически как приказ. Основные ресурсы для выхода на новый оборонный уровень - интеллект, управление, оперативность. Военных при выполнении задач ждет сокращение сроков и увеличение дальностей и точности. Все эти установки внедряются в плоскости боевой подготовки. О конкуренции армии и войны - в проекте "Диспозиция".

Пятилетка качества, объявленная Президентом страны, - это не только о товарах промышленности и стиле работы на предприятиях. Речь и об армии. Войска не будут курить в сторонке, ожидая высокосортных изделий от производителей. Сегодня качество - рычаг повышения обороноспособности.

Беларусь не добывает природные ресурсы в несметных количествах, а потому свой ВВП мы не можем безболезненно раздуть в военную сторону. К тому же Минск не рвется вступить в настойчиво предлагаемую нам Западом гонку вооружений. Мы ее, мягко говоря, можем не потянуть. Это дотационные соседи из НАТО закупают оружие беспрецедентными партиями. Беларусь нивелировать дисбаланс стремится не в количественной плоскости. И даже не за счет размещения ядерного оружия - это последний аргумент. Наш балансир - безупречные компетенции и эффективность всех и каждого - на фронтальном уровне, флангах и в тылу.

"Год качества и нынешняя пятилетка качества - это самая актуальная стратегия развития на данном историческом этапе, наш ответ на вызовы времени, вопрос национального суверенитета", - подчеркнул Александр Лукашенко, выступая на Церемонии вручения символов Государственного знака качества.

Он обратил внимание, что сейчас время жесточайшей конкуренции во всех сферах - от производства до гражданского общества. И на всех уровнях - от личной профессиональной реализации до укрепления позиции страны в глобальном миропорядке.

"Качество - одновременно и конечный результат, и путь. Это наш основной ресурс наряду с трудолюбием, интеллектом и дисциплиной, благодаря которым мы живем в независимой стране вопреки беспрецедентному давлению. Тридцать лет - мирных и созидательных, - констатировал Президент.

Сегодня Казус белли в нашу сторону - низкокачественная боевая учеба. Любой пробел в подготовке частей и соединений уже был бы использован оппонентами. И будет, если появится.

Многочисленные провокации на границе - это ведь разведка наших военных возможностей. А потому белорусская армия находится в состоянии перманентной конкуренции с войной. Действовать приходится на максималках. И если, к примеру, дальность поражения РСЗО "Полонез" - 300 км, то ракетчики учатся наносить удары именно на такое расстояние. Днем и ночью. И прямо сейчас под Осиповичами.

Командир дивизиона:

"У нас есть график управления ракетными ударами, в котором расписаны задачи по времени, по этапам. До 10 задач. Не менее двух из них - в ночное время. Две - во время развертывания с марша. В ходе чего расчет в целом оценивается согласно нормативу курса подготовки ракетных войск".

В белорусской армии прекрасно осознают: качество - интеллектозависимая категория. Человеческий фактор может как обнулить, так и умножить в разы действенность любой техники. По этой причине в соединениях точечно определяют способности каждого бойца к работе на определенном месте. К примеру, айтишнику несложно уже за три месяца освоить даже современные радиолокационные станции. Так произошло и с недавним новобранцем Дмитрием Кудласевичем.

Дмитрий Кудласевич, командир маловысотного радиокомплекса:

"Здесь я выполняю задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне. Работа интересная. Требует внимательности, настороженности. Это трудоемкая работа. Ведем разведку 24 часа в сутки. Ошибка может стоить человеческих жизней".