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За сутки в Беларуси потушили 3 лесных пожара и 34 возгорания травы и кустарников
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За сутки в Беларуси ликвидировали три лесных пожара. Об этом сообщает БЕЛТА.
Общая площадь лесных возгораний составила 0,036 га. По одному лесному пожару произошло в Брестской, Гомельской и Могилевской областях. Два из них ликвидированы силами Минлесхоза, один - совместно Минлесхозом и МЧС. Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 8 единиц техники и 27 человек, из них 1 единица техники и 2 работника МЧС.
Кроме того, в течение суток были потушены 34 пожара травы и кустарников на общей площади 3,007 га.