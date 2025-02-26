За сутки в Беларуси потушили 3 лесных пожара и 34 возгорания травы и кустарников

За сутки в Беларуси ликвидировали три лесных пожара. Об этом сообщает БЕЛТА .

Общая площадь лесных возгораний составила 0,036 га. По одному лесному пожару произошло в Брестской, Гомельской и Могилевской областях. Два из них ликвидированы силами Минлесхоза, один - совместно Минлесхозом и МЧС. Всего для ликвидации лесных пожаров привлекались 8 единиц техники и 27 человек, из них 1 единица техники и 2 работника МЧС.