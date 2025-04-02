Задержаны 37 работников мошеннического кол-центра

Работники мошеннического кол-центра задержаны в Минске. Крупная спецоперация была проведена 1 апреля бойцами ГУБОП при силовой поддержке различных спецподразделений милиции.

Задержанные дают признательные показания. Фигуранты (а это 37 человек) допрошены,16 человек взяты под стражу, им выдвинуты обвинения по статье "мошенничество".

Известно, что с 2022 года в Минске действовали 5 кол-центров, которые совершали аферы под предлогом помощи в криптоинвестировании и обещаний дополнительного дохода. А по факту оставляли людей без накоплений.

Как отметили в СК, на счету обвиняемых тысячи потерпевших из разных стран, преимущественно из России. У задержанных изъято 550 тыс. рублей наличными и дорогостоящие автомобили. Расследование уголовных дел будет продолжаться. Следственный комитет и ГУБОП прокомментировали ситуацию и показали кадры оперативной съемки.

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Сергей Новик, начальник 5-го управления по г. Минску ГУБОПиК МВД Беларуси:

"Борцами с оргпреступностью установлено, что участники указанной криминальной структуры через созданные на территории Беларуси мошеннические кол-центры под предлогом оказания содействия в инвестировании несуществующих бизнес-проектов, якобы посвященных брокерской деятельности, склоняли граждан России к переводу денежных средств на подконтрольные счета. Существовала четкая иерархия, а обязанности были строго распределены. В подчинении организаторов находились отделы продаж, удержание клиентов, работали менеджеры, системные администраторы, бухгалтеры, завхоз, кадровик, юрист. По оперативной информации, злоумышленники путем обмана совершили более ста преступлений, завладев чужими денежными средствами в особо крупном размере на общую сумму не менее 240 тыс. рублей".