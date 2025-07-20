Заменит ли искусственный интеллект человека и стоит ли его бояться

Мы живем в таком мире, где на рынок труда выходит не только человек. Работают машины, роботы, механизмы. Искусственный интеллект выполняет задачи во всех сферах - от бытовой до промышленной. Илон Маск и вовсе заявил на неделе, что искусственный интеллект превзойдет любого человека в любых сферах менее чем через два года, а примерно через пять лет станет умнее всех людей, вместе взятых.

С одной стороны, это точно упрощает жизнь и экономит время, с другой - можно стать заложником цифрового разума.

Примерно 90 лет назад появились первые телевизоры, в 2000-х начала развиваться эра смартфонов, а сегодня искусственный интеллект живет в каждой сфере. Самый простой пример, который встречается у каждого, кто пользуется интернетом: заходим в Google, пишем свой запрос и первое, что получаем - "обзор от искусственного интеллекта". Он анализирует информацию с сайтов и представляет краткую сводку. Удобно? Да. Экономит время? Безусловно. Но полезно ли в перспективе? Вопрос.

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Люди всегда адаптировались к новым технологиям - от письменного слова, которое критиковал еще Сократ, до интернета и соцсетей. А цифровой разум - очередной инструмент, который также вызывает споры о своем влиянии на когнитивные способности человека.

"Сложились воедино три компонента - хорошая математика, высокие вычислительные мощности и накопление данных. Когда эти три компонента сошлись воедино, искусственный интеллект "выстрелил", - сказал кандидат технических наук, эксперт в области искусственного интеллекта Виктор Кочин.

Он напишет и отредактирует за вас текст, нарисует изображение, сгенерирует идею. И, несмотря на склонность к "галлюцинациям" (когда искусственный разум выдумывает данные и допускает ошибки), им продолжают пользоваться активнее. Кроме того, интернет пестрит и новыми "специалистами", кто с помощью курсов обучает работе с ИИ.

Если говорить о рынке труда, по данным ООН, к 2033 году искусственный интеллект может вытеснить около 40 % рабочих мест.

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Дроны, роботы-доставщики и пылесосы, голосовые помощники, беспилотный транспорт на предприятиях и программы для автоматизации в финансовом секторе, кассы самообслуживания и чат-боты в интернете. Сегодня все они - ассистенты человека.

"Искусственный интеллект создает человек. Он помогает реализовать те или иные виды функций, которые наиболее доступны и могут быть реализованы с помощью компьютеров", - отметил гендиректор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси Сергей Кругликов.

"Никакой искусственный интеллект не сможет заменить те вещи, которые так или иначе связаны с более глубоким пластом психики. Искусственный интеллект - это скорость и память, он все равно не заменит человеческое начало, душу", - заявил ректор БГУ Андрей Король.