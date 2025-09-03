Реакция Запада на саммит ШОС и военный парад оказалась вполне предсказуемой. Тезисы в европейских СМИ наглядно демонтируют, что Евросоюз не желает признавать многополярность современного мира и утрачивать свое доминирование. Вот о чем говорят эксперты.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cba35401-6dc3-4cbb-b55a-8feaafce5f50/conversions/2d8fef0a-add5-4b6b-8b7c-c128433b8b77-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cba35401-6dc3-4cbb-b55a-8feaafce5f50/conversions/2d8fef0a-add5-4b6b-8b7c-c128433b8b77-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cba35401-6dc3-4cbb-b55a-8feaafce5f50/conversions/2d8fef0a-add5-4b6b-8b7c-c128433b8b77-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cba35401-6dc3-4cbb-b55a-8feaafce5f50/conversions/2d8fef0a-add5-4b6b-8b7c-c128433b8b77-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Реакция Запада неинтересна, эту реакцию мы наблюдаем по любому поводу, связанному в той или иной степени с Россией, Китаем, с их сотрудничеством. Реакция совершенно однообразная. И реакция напоминает какую-то абсолютно заезженную старую пластинку. Там несколько тезисов крутится, несколько мантр: "русская угроза", "китайская угроза", "евразийская угроза", "угроза западному миропорядку". И вот этот бред весь по списку. "Цветущий сад", вокруг которого "джунгли". Поэтому ничего удивительного, ничего нового".

По его словам, такая реакция является результатом того, что другого они не могут сказать. "Эти люди, которые брызжут слюной и злобой со страниц европейских газет, с экранов европейских телевизоров, ничего другого не могут. Всю свою карьеру, весь свой карьерный рост политический, бюрократический они строили только на одном - на ненависти к любой альтернативной точке зрения, неважно, откуда она исходит - из России, из Беларуси, из Китая. Ничего другого они сделать не могут. Никаких других тезисов у них в голове нет. Ничего предложить конструктивному миру они не могут", - уверен эксперт.

Суверенный Китай против западного давления

Павел Кухаркин, российский журналист news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bb60aa1-77b1-45af-81e6-6ea5fa3745ef/conversions/599b9352-cb1f-49c2-99e2-b796b8019b9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bb60aa1-77b1-45af-81e6-6ea5fa3745ef/conversions/599b9352-cb1f-49c2-99e2-b796b8019b9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bb60aa1-77b1-45af-81e6-6ea5fa3745ef/conversions/599b9352-cb1f-49c2-99e2-b796b8019b9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9bb60aa1-77b1-45af-81e6-6ea5fa3745ef/conversions/599b9352-cb1f-49c2-99e2-b796b8019b9e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Кухаркин, российский журналист:

"Военный парад в Китае никого не оставил равнодушным на Западе. Буквально через микроскоп они смотрели на все то, что происходило в Поднебесной. Средства массовой информации на Западе заявили о том, что Китай таким образом показывает, что они не танцуют под дудочку США и, по сути, навязывают свою игру и не хотят подчиняться Западу. У меня тогда вопрос: с чего вы решили, что хоть какая-либо страна в этом мире должна плясать под чью-то дудочку или жить вместе с коллективным Западом, который себя дискредитировал?"