Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Заработок, опыт, карьера: в 2025 году к студотрядам присоединились более 20 тыс. молодых людей

Более 20 тыс. молодых людей присоединились в 2025 году к студенческим отрядам столицы. Популярность движения растет. Важные проекты и инициативы третьего трудового семестра обсудили на заседании городского штаба студотрядов.

Так, в этом году в больнице скорой помощи стартовал городской медицинский проект "Лекарь", в рамках которого учащиеся профильных колледжей и студенты БГМУ работают санитарами, медсестрами и медбратьями.

В 2026 году направления деятельности студотрядов расширят. Также будет доработан информационный сервис, который позволит ребятам заранее записываться в отряды, а работодателям - вносить свои предложения в электронном виде.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: "В первую очередь, прирост связан с желанием молодежи потрудиться, с желанием молодежи внести свой вклад в развитие нашей столицы и своей страны. Сегодня наши ребята работают на важнейших объектах. Это объекты строительства в городе, это работа в детских лагерях, работа на сельхозпредприятиях. Сегодня молодежь хочет вкладываться в работу и строить свое будущее".

В этом году бойцы студотрядов были задействованы в таком важном проекте, как строительство Национального исторического музея Беларуси. Районные администрации Минска определят новые социально значимые объекты, которым также будет присвоен статус молодежной стройки.

Разделы:

ОбществоМолодежь

Теги:

студенческие отряды