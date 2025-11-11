Заработок, опыт, карьера: в 2025 году к студотрядам присоединились более 20 тыс. молодых людей

Более 20 тыс. молодых людей присоединились в 2025 году к студенческим отрядам столицы. Популярность движения растет. Важные проекты и инициативы третьего трудового семестра обсудили на заседании городского штаба студотрядов.

Так, в этом году в больнице скорой помощи стартовал городской медицинский проект "Лекарь", в рамках которого учащиеся профильных колледжей и студенты БГМУ работают санитарами, медсестрами и медбратьями.

В 2026 году направления деятельности студотрядов расширят. Также будет доработан информационный сервис, который позволит ребятам заранее записываться в отряды, а работодателям - вносить свои предложения в электронном виде.

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fb11a87-07cc-437e-8151-035f0a141230/conversions/8fff6818-e05c-4690-a49c-7c4ca4f67394-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fb11a87-07cc-437e-8151-035f0a141230/conversions/8fff6818-e05c-4690-a49c-7c4ca4f67394-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fb11a87-07cc-437e-8151-035f0a141230/conversions/8fff6818-e05c-4690-a49c-7c4ca4f67394-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4fb11a87-07cc-437e-8151-035f0a141230/conversions/8fff6818-e05c-4690-a49c-7c4ca4f67394-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: "В первую очередь, прирост связан с желанием молодежи потрудиться, с желанием молодежи внести свой вклад в развитие нашей столицы и своей страны. Сегодня наши ребята работают на важнейших объектах. Это объекты строительства в городе, это работа в детских лагерях, работа на сельхозпредприятиях. Сегодня молодежь хочет вкладываться в работу и строить свое будущее".