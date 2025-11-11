3.68 BYN
Заработок, опыт, карьера: в 2025 году к студотрядам присоединились более 20 тыс. молодых людей
Более 20 тыс. молодых людей присоединились в 2025 году к студенческим отрядам столицы. Популярность движения растет. Важные проекты и инициативы третьего трудового семестра обсудили на заседании городского штаба студотрядов.
Так, в этом году в больнице скорой помощи стартовал городской медицинский проект "Лекарь", в рамках которого учащиеся профильных колледжей и студенты БГМУ работают санитарами, медсестрами и медбратьями.
В 2026 году направления деятельности студотрядов расширят. Также будет доработан информационный сервис, который позволит ребятам заранее записываться в отряды, а работодателям - вносить свои предложения в электронном виде.
Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ: "В первую очередь, прирост связан с желанием молодежи потрудиться, с желанием молодежи внести свой вклад в развитие нашей столицы и своей страны. Сегодня наши ребята работают на важнейших объектах. Это объекты строительства в городе, это работа в детских лагерях, работа на сельхозпредприятиях. Сегодня молодежь хочет вкладываться в работу и строить свое будущее".
В этом году бойцы студотрядов были задействованы в таком важном проекте, как строительство Национального исторического музея Беларуси. Районные администрации Минска определят новые социально значимые объекты, которым также будет присвоен статус молодежной стройки.