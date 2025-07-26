Зарядиться энергией и раскрыть таланты: как проходит культурно-спортивный фестиваль "Вне эфира"

Юбилейный культурно-спортивный фестиваль "Вне эфира" в эти выходные проходит в Минской области. Он собрал белорусское телевизионное и радиосообщество.

Его представители славятся своим креативным подходом к делу и ответственностью, поэтому просто на свежем воздухе провести время оказалось мало. "Вне эфира" - это возможность представителям медиасферы отвлечься от трудностей профессии и подвести итоги увлекательного сезона.

Такие сюжеты собирать и просто, и трудно, особенно будучи непосредственным участником.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт на открытии фестиваля "Вне эфира"" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adf4eee2-00dc-47e1-b29e-ac496040bc41/conversions/93414e76-f92f-40cf-b1c5-ea2a46b13092-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adf4eee2-00dc-47e1-b29e-ac496040bc41/conversions/93414e76-f92f-40cf-b1c5-ea2a46b13092-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adf4eee2-00dc-47e1-b29e-ac496040bc41/conversions/93414e76-f92f-40cf-b1c5-ea2a46b13092-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adf4eee2-00dc-47e1-b29e-ac496040bc41/conversions/93414e76-f92f-40cf-b1c5-ea2a46b13092-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Почти 800 человек сюда приехало. Это замечательная цифра".

"Вне эфира" - это фестиваль Белтелерадиокомпании. В 2025 году проходит юбилейный 15-й раз и уже обрел ряд традиций. Например, не менее важной традицией является зажжение огня. Еще одна традиция получилась особенно памятной, ведь впервые участниками фестиваля "Вне эфира" стала большая, совершенно разнообразная команда телеканала "Первый информационный", которому только в сентябре исполнится 1 год.

Поднятие государственного флага означает официальный старт праздника. Атмосфере самые компанейские дали старт еще накануне, ведь заезжали в неожиданно большой корпоративный лагерь с пятницы, 25 июля.

"Вне эфира" - это место для разговоров с коллегами не о работе, хотя получается непросто.

Нина Можейко, культурный обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Мы, телевизионщики, вообще всегда, мне кажется, переживаем. Нет спокойных у нас моментов, кроме момента, когда мы на "Вне эфира". Но мы также сейчас собираем определенные урожаи нашей работы за год, обсуждаем это друг с другом. Это неправда, что мы на "Вне эфира" только отдыхаем. Мы говорим о работе в том числе".

На церемонии открытия отметили и тех, кто идет вместе с фестивалем "Вне эфира" с самого начала. Приятно было замечать, как особенно теплыми компаниями выделялись региональные представительства.

Кто-то выбирал отдых более спокойного содержания, хотя в идеале старались совмещать. Но была возможность проверить даже свои биатлонные навыки. Вид спорта у нас особенно любим болельщиками.

Денис Латышев, главный сервисмен сборной Беларуси по биатлону:

"Есть любители, которые достойно и хорошо стреляют, причем быстро и точно. Это радует".

Участники фестиваля "Вне эфира" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94d6ada2-a828-460b-bd24-66383647498e/conversions/75d8e89d-96c1-49f4-bed0-f8ebbfa550b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94d6ada2-a828-460b-bd24-66383647498e/conversions/75d8e89d-96c1-49f4-bed0-f8ebbfa550b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94d6ada2-a828-460b-bd24-66383647498e/conversions/75d8e89d-96c1-49f4-bed0-f8ebbfa550b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/94d6ada2-a828-460b-bd24-66383647498e/conversions/75d8e89d-96c1-49f4-bed0-f8ebbfa550b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кому-то хотелось настоящего экстрима. В забеге по заболоченной полосе отважилась заявиться и команда "Первого информационного". Сноровка - это качество хорошего репортера. Такой забег мог подчеркнуть подобные таланты.

Валентин Кузьменко, главный судья соревнований "Вне эфира":

"Я могу сказать, что очень старались выиграть все".