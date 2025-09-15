Заславль готовится к областному фестивалю-ярмарке "Дожинки-2025"

Заславль готовится к областным "Дожинкам". Традиционно к фестивалю-ярмарке тружеников села ремонтируют жилье, в Заславле это почти 70 домов. Обновят детские сады, школу искусств, появится новый музей формата open air. В благоустройство свой вклад внесли молодежь и депутаты.

Субботник под названием "Готовимся к "Дожинкам" вместе" объединил и местных жителей, которые стремятся усовершенствовать столичный город-спутник. Кроме того, в Заславле постоянно появляются новые арт-объекты.