Заславль готовится к областным "Дожинкам"

Заславль готовится встретить областной праздник "Дожинки". Передовиков производства поздравят 20 сентября.

В праздничной карте - исторические реконструкции, фестиваль духовной музыки, чествование лучших хлеборобов.

К торжествам необходимо навести городской лоск - в Заславле идут строительные и ремонтные работы.

На карте города - спутника Минска появится новый музей под открытым небом "Заславль в эпохах". К слову, праздничные мероприятия захватят сразу несколько городов. С 20 сентября по 2 октября гостей приглашают на праздник художественных ремесел "Слуцкія паясы", фестиваль "В Шеметово у Шостаковичей" и "Мелодыі ўздзенскай восені".

Этот год для Заславля юбилейный. 1040 лет со дня основания города совпадает с празднованием областных "Дожинок".