Заславль готовится встретить 1040-летний юбилей
Заславль готовится встретить 1040-летний юбилей. В 2025 году день города отметят 30 августа.
Первое упоминание о спутнике Минска восходит к 985 году. Белорусское местечко с большой историей и культурным наследием продолжает писать летопись жизни.
Из глубины веков до современников дошли заславские древности - памятники, на базе которых в 1986 году был создан историко-культурный музей-заповедник "Заславль". Специально к годовщине музей подготовил временную экспозицию "Стратыграфія Заслаўя". Проект собрал более сотни вещественных материалов XII-XIX веков.
Напомним, 2025 год для города знаковый - уже в сентябре юбилейные события сменит чествование хлеборобов, исторические реконструкции и концерты. 20 сентября Заславль станет площадкой для ежегодного фестиваля-ярмарки "Дожинки".