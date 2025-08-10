Заславль готовится встретить 1040-летний юбилей. В 2025 году день города отметят 30 августа.

Первое упоминание о спутнике Минска восходит к 985 году. Белорусское местечко с большой историей и культурным наследием продолжает писать летопись жизни.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5d5642-fb46-4d32-b7da-e924b1cec5c1/conversions/0bc8d9dd-d348-4b75-87e1-56c3f6aef822-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5d5642-fb46-4d32-b7da-e924b1cec5c1/conversions/0bc8d9dd-d348-4b75-87e1-56c3f6aef822-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5d5642-fb46-4d32-b7da-e924b1cec5c1/conversions/0bc8d9dd-d348-4b75-87e1-56c3f6aef822-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3a5d5642-fb46-4d32-b7da-e924b1cec5c1/conversions/0bc8d9dd-d348-4b75-87e1-56c3f6aef822-xl-___webp_1920.webp 1920w

Из глубины веков до современников дошли заславские древности - памятники, на базе которых в 1986 году был создан историко-культурный музей-заповедник "Заславль". Специально к годовщине музей подготовил временную экспозицию "Стратыграфія Заслаўя". Проект собрал более сотни вещественных материалов XII-XIX веков.