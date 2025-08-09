Заславлю - 1040 лет

Заславль готовится встретить 1040-летний юбилей. В этом году день города отметят 30 августа. Город упоминали еще в древнерусских летописях. Долгие годы Заславль носил статус райцентра и провинциального местечка. Сегодня же спутник Минска - колыбель культурного наследия Беларуси.

27 километров от Минска, 14 тысяч жителей. Заславль - город, ограненный историей и овеянный легендами. В путеводителях и на страницах газет его обычно называют жемчужиной в венке городов Беларуси. Первое упоминание о спутнике Минска восходит к 985 году. В X веке камень в зарождение города заложил киевский князь Владимир Святославович. Летопись Заславского края началась с городища "Замэчек", что расположилось на вершине холма.

Здесь не ищут золото и нефть, здесь помнят свои корни и бережно хранят историческую принадлежность. Обведенный на туристической карте Беларуси как спутниковый город Заславль стал настоящим кладом для культурного наследия Синеокой. Город-крепость хранит множество воспоминаний. Историческая подоплека на каждом шагу. Заславский замок - один из самых ранних бастионный сооружений в Беларуси.

В наследство современникам на территории замка сохранились Спасо-Преображенская церковь XVII века, руины, валы и рвы. Сегодня исследователями Академии наук ведутся работы по возрождению въездной части комплекса. Уникальный подземный ход был обнаружен еще в 1970 году, однако работы тогда были приостановлены. До наших дней дошли фотографии, где изображена внутренняя часть тоннеля, однако куда он примыкает, остается вопросом без ответа. Спустя десятилетия историки все же решили докопаться до сути и обвести на карте Беларуси новый туристический объект.

Десятилетия исторические пробоины города изучала плеяда ученых: Дроздович, Гилен, Кушнеревич, Турбин, Заяц. Марафон истории продолжает Иван Спирин. Именно под его руководством сегодня ведутся работы по возрождению так называемого лаза на территории Заславского замка.

Хвастаться не только фасадами, но и исторической справкой. Из глубины веков до нас дошли заславские древности - памятники, на базе которых в 1986 году был создан историко-культурный музей-заповедник "Заславль". Сегодня это хранилище исторического наследия города.

Старожилы исторического прошлого города - не только архитектурные сооружения, но и люди. Временная экспозиция "Стратиграфия Заславля" собрала более 100 вещественных материалов XII-XIX веков. В числе находок есть и случайные, которые были переданы в музей жителями города.