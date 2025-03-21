Заслуженные награды и ценные подарки. В Минске наградили более 200 ликвидаторов буреломов

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21 марта в Минске чествовали героев со всей страны, которые на протяжении 7 месяцев устраняли последствия разрушительных стихий.

Летом 2024 года шквалистый ветер повредил около 50 гектаров лесов. Основной удар пришелся на Гомельскую и Могилевскую области. Люди остались без света на несколько дней, и это могло затянуться, если бы не они - работники лесхозов.