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Заслуженные награды и ценные подарки. В Минске наградили более 200 ликвидаторов буреломов

21 марта в Минске чествовали героев со всей страны, которые на протяжении 7 месяцев устраняли последствия разрушительных стихий.

Летом 2024 года шквалистый ветер повредил около 50 гектаров лесов. Основной удар пришелся на Гомельскую и Могилевскую области. Люди остались без света на несколько дней, и это могло затянуться, если бы не они - работники лесхозов.

Более 200 работников отрасли отметили во Дворце Республики. Они получили заслуженные награды и ценные подарки. И, конечно, это лишь малая часть тех, кто в то время вышел на помощь.

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