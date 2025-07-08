8 июля зенитным ракетным войскам Беларуси исполняется 65 лет. Их работа - обеспечивать мирное небо над страной.

Этот род войск был образован в 1960 году - в разгар холодной войны.

Их работа - обеспечивать мирное небо

Развитие авиации, увеличение высоты полета и скорости самолетов привели к тому, что пулеметно-пушечное вооружение стало неэффективным в борьбе с воздушными и ракетными ударами. Отдельные задачи оказалась не в состоянии решить даже авиация ПВО. Для полноценного решения и были созданы конструкторские бюро по разработке ракетных систем противовоздушной обороны.

Сегодня в составе зенитных ракетных войск Беларуси действуют комплексы ближнего и дальнего действия, а также малой и средней дальности - такие как "Бук", С-300, С-400 "Триумф" и многие другие.

Виктор Черкас, командир 120-й зенитной ракетной бригады ВС Беларуси:

"Задачи боевых расчетов - распознать цель, классифицировать ее. И в зависимости от классификации цели используются свои тактические приемы и применения, в том числе и средства прикрытия в виде зенитных установок".

Командир батареи ЗРК:

"Моя работа заключается в подготовке техники боевого применения. Основная сложность заключается в том, чтобы наладить слаженную работу расчетов, отдельных людей, чтобы мы работали как единый слаженный организм. Подготовка расчетов - это несколько этапов, начиная с теории, заканчивая практикой. Теорию проходим постепенно, чтобы досконально знать свою технику".