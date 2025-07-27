Жатва - 2025: массовая уборочная проходит по всем полям Беларуси

Обеспечить продовольственную безопасность - это главная задача как для аграриев, так и для страны. На это всегда обращает внимание Президент Беларуси.

Дисциплина должна быть во всем. Там, где справились с озимым ячменем, хлеборобы уже перешли к уборке рапса. Но погода проверяет на прочность. Фактически всю неделю шли дожди, сдерживая темпы.

Наделы под культуру на полях озимого ячменя сельхозпредприятия "Михалевская Нива" увеличили - теперь это 400 га. Значит, в закрома этого сезона засыплют не менее 2 тыс. т зерна.

Аграрии пристально следят за спутниковой картой дождей, ведь с начала уборочной хлебные нивы не раз накрывали ливни. Если выдался погожий день, они сразу спешат за штурвал. Механизаторам простаивать нельзя, ведь работа в поле - это их "хлеб" не только в прямом смысле слова.

Комбайн в процессе уборки урожая news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1fce55e-d43c-4404-a68e-9996738084f8/conversions/e10ecffb-fa02-466b-b3a6-aa4796f2b8f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1fce55e-d43c-4404-a68e-9996738084f8/conversions/e10ecffb-fa02-466b-b3a6-aa4796f2b8f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1fce55e-d43c-4404-a68e-9996738084f8/conversions/e10ecffb-fa02-466b-b3a6-aa4796f2b8f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1fce55e-d43c-4404-a68e-9996738084f8/conversions/e10ecffb-fa02-466b-b3a6-aa4796f2b8f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Константин Манько, механизатор ОАО "Михалевская Нива":

"Мы уже неделю убираем. Осталось последнее поле закончить, если погода позволит. Беспокоиться не стоит, все вовремя уберем".

Пока убирали ячмень, подоспели и масличные культуры. Теперь объем работ удвоился. Но подготовили всю технику заблаговременно - для многих это стало аксиомой, замечает главный агроном сельхозпредприятия Сергей Мартынчик.

Погода не раз проверяла аграриев на прочность. Сильный ветер и град повредили немало полей. Специалисты не скрывают: там, где колос весомее, больше всего и "полеглицы".

"Комбайны оснащены стеблеподъемниками. Пшеница подойдет к уборке, и все будет убрано. Я думаю, что обойдемся без потерь, ведь не сильно культура легла на почву. Все поправимо", - отметил Сергей Мартынчик.

Чтобы не потерять урожай, уборочную кампанию в Беларуси нужно проводить максимально высокими темпами. Такую задачу получили от главы государства Александра Лукашенко в ходе рабочей поездки в Смолевичский район. В первую очередь, внимание нужно уборке озимого ячменя. Урожай должен быть хороший, если сработать без потерь, насколько это возможно. То же самое касается и озимого рапса, отметил белорусский лидер. Обе культуры выгодно возделывать, ведь это деньги для сельхозпредприятий. Если все делать по технологии, то можно гарантированно рассчитывать и на высокий результат.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Смолевичский район news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59ab6dbe-07ae-41ee-b9c3-0bc3a8de8d51/conversions/118a1bda-eeb6-43ad-b899-f9d6fbf7be26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59ab6dbe-07ae-41ee-b9c3-0bc3a8de8d51/conversions/118a1bda-eeb6-43ad-b899-f9d6fbf7be26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59ab6dbe-07ae-41ee-b9c3-0bc3a8de8d51/conversions/118a1bda-eeb6-43ad-b899-f9d6fbf7be26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/59ab6dbe-07ae-41ee-b9c3-0bc3a8de8d51/conversions/118a1bda-eeb6-43ad-b899-f9d6fbf7be26-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Уборка неравномерно идет. Где-то круглые сутки могут работать, где-то вообще заливают дожди. Могу вас порадовать, что в ближайшее время оно так и будет. Сейчас погода позволяет убирать, даже пыль после комбайнов есть, а к вечеру может пойти дождь. Поэтому я вас настраивал на то, что сушить зерно в полях нельзя. Как только возможно, надо убирать", - сказал Президент Беларуси.

Хлеборобы сельхозпредприятия "Газовик-Сипаково" подстроились под погодные качели. На каждый нюанс у них есть своя технология. Иногда нужно и подождать, пока колосовые просохнут, а это дополнительная возможность прочистить зерноуборочную технику.

Дмитрий Исаев, главный инженер СПК "Газовик-Сипаково":

"Мы получили в конце 2024 года один комбайн производства "Гомсельмаш" GS2124. Он также показывает себя хорошо на поле. Есть и старички, которых мы подлатали. Все, что надо приобрели, собрали, сделали. Наши механизаторы довольны. Все 8 комбайнов вышли в поле".

Пока зерносушильный комплекс работает в три смены. При 18 % влажности в сутки перерабатывают около 400 т урожая, при 15-16 % - вдвое больше. Потребности в кормах для животноводства здесь полностью закрывают, работает и цех по производству рапсового масла. Пока хватает прошлогоднего сырья для загрузки мощностей.

Зерносушильный комплекс в Шкловском районе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05e1a6aa-0992-4919-9ba5-e68cd5aa8de4/conversions/afb2db04-d355-47c1-947a-4bad3f9f4baf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05e1a6aa-0992-4919-9ba5-e68cd5aa8de4/conversions/afb2db04-d355-47c1-947a-4bad3f9f4baf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05e1a6aa-0992-4919-9ba5-e68cd5aa8de4/conversions/afb2db04-d355-47c1-947a-4bad3f9f4baf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/05e1a6aa-0992-4919-9ba5-e68cd5aa8de4/conversions/afb2db04-d355-47c1-947a-4bad3f9f4baf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Иванов, первый замдиректора СПК "Газовик-Сипаково":

"Мы получаем шроты. Рапсовое масло мы продаем через биржевые торги. Шроты идут на наше комбикормовое производство. Потребностей рапса нам достаточно".

Успеть до первой росы - в такой режим включились и механизаторы Минской области. Регион находится в лидерах уборочных кампаний, и в этом сезоне не собирается сдавать позиций, даже добавили ночную смену.

Шум двигателей мощных комбайнов не утихает даже после захода солнца в хозяйстве "Маяк-78". Опытным аграриям не привыкать работать в свете фар. Для Николая Губарика это уже уборочный третий сезон. Механизатор отмечает, у ночной жатвы есть особая романтика, но не меньше и ответственности.

Сергей Примаченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7439224-16f5-47db-b035-1fde3c7505b8/conversions/1bd77dc5-d7f8-4d1b-ad0b-a1b0942c3f60-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7439224-16f5-47db-b035-1fde3c7505b8/conversions/1bd77dc5-d7f8-4d1b-ad0b-a1b0942c3f60-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7439224-16f5-47db-b035-1fde3c7505b8/conversions/1bd77dc5-d7f8-4d1b-ad0b-a1b0942c3f60-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f7439224-16f5-47db-b035-1fde3c7505b8/conversions/1bd77dc5-d7f8-4d1b-ad0b-a1b0942c3f60-xl-___webp_1920.webp 1920w

В какое время суток жать - неважно, ведь главное это соблюдение технологии. Нужно следить за влажностью зерна и не потерять в качестве.

Сергей Примаченко, председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"Ведется плановая работа у всех комбайнов. Они разбиты на звенья, чтобы друг другу не мешать. Соответственно, за каждым звеном закреплен специалист, который четко контролирует, чтобы не было никаких потерь. Хаотичность хода комбайна совпадает с хаотичностью движения мотовила, что говорит о том, что комбайнеры правильно делают работу именно в ночное время".