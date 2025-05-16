3.72 BYN
3.01 BYN
3.40 BYN
Житель Бреста лишился 15 тыс. долларов и слитков драгметаллов, поверив лжесотрудникам банка
Пожилой мужчина из Бреста стал жертвой интернет-аферистов, передав им крупную сумму денег и драгоценные металлы. Об этом сообщили в Брестском межрайонном отделе Следственного комитета, ссылаясь на заявление представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.
65-летнему пенсионеру поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками банковской службы. Злоумышленники убедили мужчину, что его сбережения находятся под угрозой, и потребовали немедленно задекларировать все накопления. Доверяя собеседникам, брестчанин собрал 15 тыс. долларов, пять золотых слитков и один платиновый. Следуя указаниям мошенников, он отправился в Минск, где передал ценности курьеру.
Ситуация усугубилась, когда аферисты продолжили манипулировать пенсионером. После возвращения мужчины в Брест кибермошенники вновь связались с ним, требуя оформить кредит и перевести деньги на указанный счет. "В одном из банков пенсионеру отказали в кредитовании, а в другом работники предупредили, что он мог стать жертвой преступления. Только после этого потерпевший обратился в правоохранительные органы", - пояснил Роман Зармаев.
Мошенники от имени "Белпочты" отправляют сообщения с фишинговыми ссылками
На сайте жертве предлагают ввести адресные данные и оплатить повторную отправку посылки
По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси (мошенничество в особо крупном размере). Сотрудники Следственного комитета проводят комплекс мероприятий, направленных на поиск и задержание преступников.