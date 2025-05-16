Житель Бреста лишился 15 тыс. долларов и слитков драгметаллов, поверив лжесотрудникам банка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a356411-273e-4ee9-806c-5aa1f5614dc3/conversions/1a40c75e-fd31-4462-b5e1-6d8d134fb994-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a356411-273e-4ee9-806c-5aa1f5614dc3/conversions/1a40c75e-fd31-4462-b5e1-6d8d134fb994-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a356411-273e-4ee9-806c-5aa1f5614dc3/conversions/1a40c75e-fd31-4462-b5e1-6d8d134fb994-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a356411-273e-4ee9-806c-5aa1f5614dc3/conversions/1a40c75e-fd31-4462-b5e1-6d8d134fb994-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пожилой мужчина из Бреста стал жертвой интернет-аферистов, передав им крупную сумму денег и драгоценные металлы. Об этом сообщили в Брестском межрайонном отделе Следственного комитета, ссылаясь на заявление представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.

65-летнему пенсионеру поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками банковской службы. Злоумышленники убедили мужчину, что его сбережения находятся под угрозой, и потребовали немедленно задекларировать все накопления. Доверяя собеседникам, брестчанин собрал 15 тыс. долларов, пять золотых слитков и один платиновый. Следуя указаниям мошенников, он отправился в Минск, где передал ценности курьеру.

Ситуация усугубилась, когда аферисты продолжили манипулировать пенсионером. После возвращения мужчины в Брест кибермошенники вновь связались с ним, требуя оформить кредит и перевести деньги на указанный счет. "В одном из банков пенсионеру отказали в кредитовании, а в другом работники предупредили, что он мог стать жертвой преступления. Только после этого потерпевший обратился в правоохранительные органы", - пояснил Роман Зармаев.

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